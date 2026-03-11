Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA kluczową publikacją 🔎

Inwestorzy będą dziś uważnie śledzić kilka kluczowych wydarzeń makroekonomicznych. Dzień rozpocznie się od publikacji wyników Rheinmetall przed startem europejskiej sesji, które mogą wpłynąć na sentyment wobec europejskiego sektora obronnego po jego ostatnich silnych wzrostach związanych z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi wydatków militarnych. O godzinie 08:00 Niemcy opublikują dane o inflacji CPI, przy prognozach na poziomie około 1,9-2,1% r/r, co sugeruje, że inflacja pozostaje blisko celu Europejskiego Banku Centralnego, choć presja cenowa w ujęciu bazowym nadal pozostaje stosunkowo silna. Głównym globalnym wydarzeniem dnia będzie jednak publikacja amerykańskiego raportu CPI o godzinie 13:30. Ekonomiści oczekują wzrostu inflacji na poziomie około 0,2–0,3% m/m oraz około 2,4% r/r. Środa, 11 marca przed sesją w Europie - wyniki Rheinmetall

08:00 - inflacja CPI z Niemiec

13:30 - inflacja CPI z USA

15:30 - dane DoE o zapasach ropy z USA

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.