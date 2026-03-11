Poranna odprawa (11.03.2026)

-
Amerykańskie wojsko poinformowało o zniszczeniu 16 irańskich jednostek przeznaczonych do stawiania min w pobliżu Cieśniny Ormuz, aby zapobiec zakłóceniom w żegludze. Prezydent Trump ostrzegł Iran przed próbą zaminowania tego szlaku.
Rynek ropy pozostaje bardzo wrażliwy na wydarzenia związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) rozważa największe w historii skoordynowane uwolnienie strategicznych rezerw ropy. Planowany wolumen miałby przekroczyć 182 mln baryłek uwolnionych podczas kryzysu Rosja–Ukraina w 2022 roku.
Kolejny statek kontenerowy zgłosił uszkodzenia spowodowane uderzeniem pocisku w pobliżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, niedaleko Cieśniny Ormuz. Zdarzenie podkreśla rosnące zagrożenie dla szlaków handlowych.
Azjatyckie giełdy wzrosły mimo napięć geopolitycznych. Japoński Nikkei (JP225) zyskał ponad 2%, przekraczając poziom 55 000 punktów, a chiński sektor nowych technologii energetycznych wzrósł o ponad 3%. Chiński indeks CH50cash zyskuje 1,30%.
Jastrzębie komentarze wiceprezesa RBA Andrew Hausera zwiększyły oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej. Kilka dużych banków prognozuje obecnie podwyżki stóp zarówno w marcu, jak i maju. Zmiana oczekiwań wynika z obaw, że rosnące ceny ropy mogą ponownie podnieść inflację.
Jastrzębie komentarze wspierają dolara australijskiego, który jest dzisiaj jedną z mocniejszych walut na rynku forex.
Para AUDUSD zyskuje 0,80% do poziomów niewidzianych od połowy 2022 roku. Wzrost napędzany jest rosnącymi oczekiwaniami na podwyżki stóp przez RBA oraz poprawą perspektyw makroekonomicznych.
Ekonomiści w większości oczekują, że Bank Japonii pozostawi stopy procentowe bez zmian na najbliższym posiedzeniu. Jednocześnie większość prognozuje wzrost stóp do 1% do połowy 2026 roku. Wyceniane przez rynek pierwsze możliwe podwyżki mogą nastąpić w kwietniu lub czerwcu.
Już dzisiaj poznamy miesięczny raport CPI z USA za luty. Goldman Sachs prognozuje wzrost bazowego wskaźnikia o 0,17% m/m, poniżej konsensusu rynkowego. Bank oczekuje, że roczna inflacja bazowa wyniesie około 2,42%. Spadki cen używanych samochodów i wolniejszy wzrost kosztów mieszkań mogą ograniczać presję inflacyjną.
Wzrost cen ropy nie będzie jeszcze widoczny w raporcie za luty.
Oracle zyskuje 8,70% w notowaniach po zamknięciu sesji po wynikach za III kwartał fiskalny. Spółka osiągnęła lepsze od oczekiwań wyniki dzięki silnemu popytowi na usługi chmurowe. Przychody wyniosły 17,19 mld USD, przewyższając prognozy, a marże operacyjne również były wyższe. Wartość kontraktów w backlogu (RPO) wzrosła do 553 mld USD, wskazując na silny przyszły popyt. Spółka podniosła prognozę przychodów do 90 mld USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.