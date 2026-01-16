Kalendarz ekonomiczny: Inflacja w Europie i produkcja w USA w centrum uwagi📌

W dzisiejszym dniu rynek skupi swoją uwagę przede wszystkim na danych dotyczących inflacji i produkcji przemysłowej. W Polsce inwestorzy będą śledzić wskaźniki inflacji bazowej oraz protokół z ostatniego posiedzenia RPP. Jednocześnie poznamy finalne dane o inflacji w Niemczech i Włoszech, a w Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną informacje o produkcji przemysłowej, rynku nieruchomości oraz aktywności sektora ropy. Wyniki tych publikacji mogą mieć istotny wpływ na bieżące nastroje rynkowe i oczekiwania wobec polityki monetarnej głównych banków centralnych.
Dzisiaj w kalendarzu:
08:00 Niemcy – Inflacja konsumencka finałowa (grudzień)
- Inflacja CPI (m/m): aktualny odczyt 0,0% (prognoza: 0,0%, poprzednio: -0,2%)
- Inflacja HICP (m/m): aktualny odczyt 0,2% (prognoza: 0,2%, poprzednio: -0,5%)
- Inflacja CPI (r/r): aktualny odczyt 1,8% (prognoza: 1,8%, poprzednio: 2,3%)
- Inflacja HICP (r/r): aktualny odczyt 2% (prognoza: 2%, poprzednio: 2,6%)
10:00 Włochy – Inflacja konsumencka finałowa (grudzień)
- Inflacja CPI (m/m): (prognoza 0,2%; poprzednio: -0,2%)
- Inflacja CPI (r/r): (prognoza 1,2%; poprzednio: 1,1%)
11:00 Wielka Brytania – Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
14:00 Polska – Wskaźniki inflacji bazowej (grudzień)
- Inflacja bez cen administrowanych (r/r): poprzednio 2%
- Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r): poprzednio 3,1%
- Inflacja bez cen żywności i energii (r/r): (prognoza 2,8%; poprzednio: 2,7%)
- Inflacja – 15% średnia obcięta (r/r): poprzednio 2,4%
14:00 Polska – Protokół z posiedzenia RPP (grudzień)
14:15 Kanada – Rozpoczęte budowy domów (grudzień)
- (prognoza 255 tys.; poprzednio: 254,1 tys.)
15:15 USA – Wyniki produkcji przemysłowej (grudzień)
- Produkcja przemysłowa (m/m): (prognoza 0,1%; poprzednio: 0,2%)
- Wykorzystanie mocy produkcyjnych: (prognoza 76%; poprzednio 76%)
- Produkcja przemysłowa (r/r): poprzednio 2,5%
16:00 USA – Indeks rynku nieruchomości NAHB (styczeń)
- (prognoza 40; poprzednio: 39)
16:30 Australia – Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (listopad)
- Poprzednio 0,3%
17:00 USA – Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
19:00 USA – Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień)
- (prognoza 407; poprzednio: 409)
21:30 USA – Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Philip Jefferson)
Raporty spółek
- PNC Financial Services Group (przed sesją amerykańską)
- M&T Bank Corporation (przed sesją amerykańską)
- State Street Corporation (przed sesją amerykańską)
