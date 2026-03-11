PILNE: Zapasy ropy w USA powyżej oczekiwań!🛢️🚨

15:30 – zapasy ropy oraz raport EIA Zapasy ropy: 3,824 mln (oczekiwano: 2,8 mln; poprzednio: 3,475 mln) Import ropy: 0,661 mln (poprzednio: -0,019 mln)

Zapasy benzyny: -3,654 mln (oczekiwano: -2,6 mln; poprzednio: -1,704 mln) Produkcja benzyny: 0,554 mln (poprzednio: -0,119 mln)

Wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych: 1,6% Amerykański rynek produktów ropopochodnych wskazuje na wyraźne niedobory mocy rafineryjnych. Zapasy ropy rosną kolejny odczyt z rzędu, i to znacznie powyżej oczekiwań. Zapasy benzyny natomiast spadają, a w odpowiedzi na ten niedobór rośnie stopień wykorzystania rafinerii oraz produkcja benzyny. Zaobserwować można też umiarkowany, lecz widoczny wzrost importu, prawdopodobnie o charakterze zapobiegawczym w świetle konfliktu w Cieśninie Ormuz. Raport EIA nie opisuje nowego trwałego wzrostu w cenach ropiy na fali strukturalnego niedoboru, tylko krótkoterminowy szok podażowo-transportowy. W bazowym scenariuszu Brent ma pozostać powyżej ~95 USD/b przez najbliższe dwa miesiące, potem spaść poniżej 80 USD/b w III kw. 2026, zejść do około 70 USD/b pod koniec 2026, a w 2027 średnio wynieść 64 USD/b. Jednocześnie EIA zakłada, że po przywróceniu przepływów przez Ormuz globalna produkcja znów będzie przewyższać konsumpcję, więc zapasy ropy będą dalej rosły. OIL.WTI (D1) Źródło: xStation5

