Departament Handlu USA zaktualizował harmonogram planowanych publikacji makro. Tymczasem, według BLS październikowe dane CPI wciąż stoją pod dużym znakiem zapytania, ale istnieje spora szansa, że wrześniowe dane poznamy w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie uwaga rynków skoncentruje się wokół 26 listopada (szacowana data PCE za październik). Trzecia rewizja PKB za III kwartał zostanie opublikowana 19 grudnia o 8:30 ET (14:30 w Polsce)

Raport o bilansie handlowym USA za październik zostanie opublikowany 4 grudnia o 8:30 ET (14:30 w Polsce)

Dane o dochodach osobistych, wydatkach oraz indeksie inflacji PCE za październik zostaną opublikowane 26 listopada o 10:00 ET (16:00 w Polsce) Dane za kolejny miesiąc pojawią się 19 grudnia .

Druga rewizja PKB USA za III kwartał zostanie opublikowana 26 listopada o 8:30 ET (14:30 w Polsce) Sekretarz Pracy USA Chavez-Deremer stwierdziła, że nie jestem pewna, czy BLS będzie w stanie opublikować październikowy CPI. BLS nie był w stanie w pełni zebrać danych do październikowego CPI.

Mam nadzieję, że dane o zatrudnieniu za wrzesień mogą zostać opublikowane w przyszłym tygodniu.

Raport o zatrudnieniu za wrzesień został zebrany, ale nie został jeszcze przetworzony.

