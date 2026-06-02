Kalendarz ekonomiczny: Kluczowe odczyty na rozkładzie (02.06.2026)

Początek tygodnia przyniósł kolejne wieści z Bliskiego Wschodu, które zaważyły na wzroście cen surowców energetycznych. Dziś obserwujemy w tym zakresie pewnego rodzaju odwrót. Dziś uwaga może w końcu przenieść się w stronę danych makroekonomicznych, a to za sprawą inflacji HICP ze strefy euro (11:00) oraz danych JOLTS z amerykańskiego rynku pracy (16:00). Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej Koreańska inflacja CPI wzrosła w maju do 3,1%, najwyższego poziomu od marca 2024 r., co podnosi prawdopodobieństwo podwyżki na nadchodzącym posiedzeniu BoK (16 lipca). Wzrósł także surplus na rachunku obrotów bieżących kraju (do rekordowego poziomu 37,3 mld USD). To w dużej mierze kwestia potężnego wzrostu eksportu (o 53,2% r/r) za sprawą boomu w sektorze półprzewodników.

Największy deficyt na rachunku obrotów bieżących w historii odnotowała za to Australia (19,4 mld USD). Napędzany był on przede wszystkim przez ogromny skok importu napędzany masowymi inwestycjami w infrastrukturę centrów danych. Warto odnotować także ogłoszony w kraju wzrost pensji minimalnej o 5,97% oraz wzrost minimalnych płac w poszczególnych sektorach (“awards”) o 4,75%. W Australii istnieje ponad 100 “awards” – każdy z nich posiada odrębne minimalne warunki zatrudnienia i płacy (osobne stawki minimalne dla gastronomii, budownictwa, IT, etc.).

Kalendarz makroekonomiczny Strefa Euro: Inflacja HICP (Maj) Godzina: 11:00 Konsensus: 3,2% Poprzedni odczyt: 3%

Polska: Decyzja ws. stóp procentowych Godziny popołudniowe Konsensus: Pauza

Stany Zjednoczone: Dane JOLTS (Kwiecień Godzina: 16:00 Konsensus: 6,860M Poprzedni odczyt: 6,866M

Publikacje wyników spółek Palo Alto Network ( PANW.US )

Dollar General ( DG.US )

Victoria’s Secret ( VSCO.US )

Gitlab ( GTLB.US )

Ulta Beauty ( ULTA.US ) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę Dolar amerykański (USD) – przed nami publikacja danych JOLTS (16:00), pierwszego z istotnych odczytów dot. amerykańskiego rynku pracy zaplanowanych na ten tydzień.

Euro (EUR) – majowe dane dot. inflacji nie powinny stanowić większego zaskoczenia (uprzednio otrzymaliśmy odczyty z poszczególnych gospodarek bloku), mogą jednak przypieczętować czerwcową podwyżkę stóp procentowych EBC.

Ropa naftowa i LNG – nagłówki dot. sytuacji na Bliskim Wschodzie są bardzo niespójne, bardzo możliwe więc, że przed nami kolejny dzień podwyższonej zmienności na surowcach. — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

