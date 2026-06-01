Podsumowanie dnia: Sektor technologii utrzymuje wyceny mimo ryzyka

USA
- Indeksy w USA notują mieszane wyniki. Kontrakty US30 i US2000 pozostają pod niewielką presją i nieznacznie tracą. Lepiej radzi sobie US500 oraz US100 gdzie wzrosty sięgają 0,5% - 0,9% pod koniec sesji. Wzrosty koncentrują się głównie w technologii oraz energetyce, podczas gdy słabiej zachowują się spółki konsumenckie.
- Głównym źródłem zmienności pozostaje Bliski Wschód. USA przeprowadziły uderzenia na irańskie cele wojskowe, Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę, a irańskie media wskazują na wstrzymanie pośrednich rozmów z USA.
- Rynek zaczyna ponownie wyceniać ryzyko dla transportu przez Zatokę Perską. Donald Trump pod koniec dnia deklaruje że Izrael i Hezbollah mają podjąć się wstrzymania działań.
- Nvidia zaprezentowała nowy układ dla komputerów osobistych, który ma przenieść możliwości AI bezpośrednio na laptopy i komputery stacjonarne. Informacja wspiera sentyment wobec spółek technologicznych, szczególnie segmentu AI.
- Anthropic złożył poufnie dokumenty do IPO w USA.
- Hewlett Packard Enterprise rośnie przed wynikami za Q2. Akcje zyskiwały ok. 5%, osiągając nowe historyczne maksimum, przy utrzymującym się optymizmie wokół popytu na serwery AI.
- Komentarze CEO Nvidia na temat mniejszych od oczekiwanych zakłóceń dla spółek software wspiera spółki SAAS po obu stronach Atlantyku.
- Dane makroekonomiczne
- ISM dla przemysłu w USA wzrósł w maju do 54,0 pkt z 52,7 pkt, osiągając najwyższy poziom od maja 2022 roku. Odczyt był wyższy od oczekiwań rynku.
- Nowe zamówienia wzrosły do 56,8 pkt, ale wskaźnik cen pozostaje bardzo wysoki na poziomie 82,1 pkt. Dane potwierdzają jednocześnie poprawę aktywności i ryzyko utrwalenia presji inflacyjnej.
Europa
- Indeksy w Europie zakończyły sesję spadkami. STOXX 600 tracił ok. 0,8%, po ponownym wzroście napięć na Bliskim Wschodzie.
- Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow wypowiedział się że zawieszenie broni “do zimy” jest “realistyczne”.
- Dane makroekonomiczne
- Dane PMI dla przemysłu w strefie euro pokazały spowolnienie poprawy. Wskaźnik spadł do 51,6 pkt z 52,2 pkt, choć pozostał powyżej granicy 50 pkt.
Forex
- Dolar zyskuje względem głównych walut. Indeks dolara rośnie o ok. 0,3%, EURUSD spada w okolice 1,16, a USDJPY zbliża się do 160. Rynek walutowy reaguje na połączenie napięć geopolitycznych, wzrostu cen ropy oraz wyższych rentowności obligacji.
Towary
- Ropa Brent rośnie o ok. 4%, w okolice 95 USD za baryłkę. Rynek ponownie wycenia ryzyko dalszych zakłóceń w Zatoce Perskiej oraz problemów z pełnym otwarciem szlaków transportowych przez region.
- Złoto spada mimo wzrostu ryzyka geopolitycznego. Cena spot obniża się o ok. 1,9% do 4451 USD za uncję - ponieważ silniejszy dolar i wzrost rentowności ograniczają atrakcyjność metalu.
Krypto
- Rynek kryptowalut pozostaje słabszy od rynku akcji. Bitcoin rozpoczął czerwiec w okolicach 73 tys. USD, przy odpływach z ETF-ów oraz rosnącej niepewności geopolitycznej. Ethereum traci ok. 2%.
- Sentyment wobec krypowalut został pogorszony przez sprzedaż 35 Bitcoinów przez Strategy.
