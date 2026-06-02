Poranna odprawa: Niespójne komunikaty w oczekiwaniu na kluczowe dane (02.06.2026)

Agencja Tasnim poinformowała wczoraj o wstrzymaniu wymiany wiadomości między USA a Iranem. Ma ono stanowić swego rodzaju protest Iranu wobec nieustających ataków Izraela na Liban. Spada prawdopodobieństwo osiągnięcia prędkiego porozumienia między stronami, co ciąży rynkowemu sentymentowi.

Na czerwono zamknęły się wczoraj niemal wszystkie najważniejsze europejskie indeksy. Niemiecki DAX spadł o 0,4%, francuskie CAC40 o 0,5%, brytyjskie FTSE 100 o 0,7%, szwajcarski SMI zaś aż o 1,8%.

Przeszło 1,5-proc. osłabieniem dzień zakończyły niemal wszystkie kluczowe polskie indeksy. Wyjątek stanowił sWIG80 (+0,7%).

Nieco lepiej sytuacja wyglądała na kontynencie amerykańskim, co dobrze wróży Europie przed dzisiejszym otwarciem, W górę pokierowały się zarówno S&P 500 (0,3%), jak i NASDAQ Composite (0,4%), napędzane przez spółki z sektorów technologicznego i energetycznego.

🌍 Geopolityka

Jednym z kluczowych motywów poniedziałku było zawieszenie odbywających się za pośrednictwem mediatorów rozmów między Teheranem oraz Waszyngtonem.

Ma to stanowić protest Iranu przeciwko działaniom Izraela.

Benjamin Netanyahu kontynuuje jednak ataki w stronę Libanu. Wczoraj wydał rozkaz przeprowadzenia ataków na przedmieścia Bejrutu, stolicy kraju. Ich wstrzymanie nakazał w późniejszym czasie Donald Trump.

Odnośnie negocjacji z Iranem, prezydent USA informował zarówno o tym, że “umowa może zostać podpisana w przeciągu tygodnia”, jak i o tym, że negocjacje “nic go nie obchodzą”.

📈 Dane makroekonomiczne

Wczorajsze dane ISM PMI dla sektora przemysłowego za maj (54,0) znalazły się istotnie powyżej oczekiwań (53,0) oraz poziomu z kwietnia (52,7). Sięgnęły także najwyższego poziomu od maja 2022 r.

Co warte odnotowania w kontekście inflacyjnym, nieoczekiwanie spadł wskaźnik ISM Prices Paid, dot. cen zakupowych (z 84,6 do 82,1). Wciąż pozostaje jednak na bardzo wysokich historycznie poziomach.

W górę zaskoczyły za to dane dot. nowych zamówień (56,8) oraz zatrudnienia (48,6).

Przed nami publikacja majowych danych inflacyjnych ze strefy euro (11:00) oraz kwietniowego raportu JOLTS z amerykańskiego rynku pracy (16:00).

W godzinach popołudniowych opubliukowana zostanie także decyzja RPP ws. stóp procentowych. Ciężko spodziewać się ich zmiany, uwaga koncentruje się raczej na jutrzejszej konferencji prezesa Glapińskiego.

🌏 Azja

Na azjatyckich rynkach sentyment w kratkę.

Pokaźne wzrosty notuje chiński Hang Seng (+2,3%), wspierany przez technologicznych gigantów – Tencent (+8,9%) oraz Meituan (+8,5%). Dobrze radzą sobie dziś także BYD (+6,5%) oraz Alibaba (+5,9%).

Na czerwono świecą się za to japoński NIKKEI 225 (-0,8%) oraz koreański KOSPI (-0,5%).

💱 Waluty

W wyniku pewnego rodzaju odwrotu od ryzyka, początek tygodnia umocnieniem rozpoczyna dolar. Lepiej w gronie głównych walut radzi sobie na ten moment jedynie brytyjski funt.

Na dnie zestawienia nowozelandzki dolar (-0,9%), który oddaje część zysków wypracowanych w ostatnich dniach po jastrzębim zwrocie RBNZ.

Spadki notują także skandynawskie korony (ok. -0,5%), mocno zależne od sentymentu.

Wśród walut rynków wschodzących wyróżnia się kolumbijskie peso, które zaliczyło wczoraj najsilniejsze jednodniowe umocnienie od przeszło 15 lat. Ruch jest wynikiem zaskakująco silnego wyniku Abelardo de la Esprielli w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Więcej na temat rynku walutowego przeczytacie we wczorajszym Przeglądzie Walutowym. Bliżej przyglądamy się euro, dolarowi oraz złotemu.

🛢️ Surowce

W wyniku ponownych oznak eskalacji, w górę kierowały się wczoraj ceny ropy naftowej oraz LNG. Dziś obserwujemy w tym zakresie skromny odwrót.

Brent spada o 0,8% do okolic 94$ za baryłkę, WTI zaś o 1% do 91$.

Gaz z holenerskiej giełdy TTF tanieje o 0,2% do 48$ za MWh, NATGAS spada zaś o 0,3% do 3,17$ za MMBtu.

Zyskują natomiast metale szlachetne.

Złoto rośnie o 0,9% do 4525$ za uncję trojańską, srebro zaś o 2,5% do 76,7$.

₿ Kryptowaluty

Kluczowe kryptowaluty kontynuują spadki.

Bitcoin osłabia się dziś o 1,4% do okolic 70 380$, Ethereum zaś o 0,8% do 1987$.

—

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB