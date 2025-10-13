Kalendarz ekonomiczny: lekki początek interesującego tygodnia 📌

Dzisiejszy kalendarz publikacji makroekonomicznych nie zawiera już żadnych interesujących pozycji, które mogłyby wpłynąć na globalne rynki finansowe. Jednak w dalszej części tygodnia rozpoczniemy na dobre sezon wyników kwartalnych. Publikacja danych makroekonomicznych z USA jest nadal wstrzymana z uwagi zamknięcia rządu USA. Jednak Biuro Statystyki Pracy (BLS) ogłosiło, że raport CPI (pierwotnie zaplanowany na tą środę) zostanie opublikowany z opóźnieniem – 24 października. Pozostałe dane makroekonomiczne publikowane przez BLS pozostaną wstrzymane do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania administracji rządowej. Szczegółowy kalendarz spółek Szczegółowy kalendarz dnia 15:00, Niemcy - Przemówienie Bucha, wiceprezesa niemieckiego Buba 19:30, Niemcy - Przemówienie Balza z niemieckiego Buba 21:10, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann

