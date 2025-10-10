Nieznacznie lepsze dane z kanadyjskiego rynku pracy. USDCAD traci

Najważniejsze wnioski Rynek pracy w Kanadzie zaskoczył pozytywnie

Głowne Dane: Stopa bezrobocia: aktualna 7,1%; prognoza 7,2%; poprzednia 7,1%;

Wskaźnik aktywności zawodowej: aktualny 65,2%; poprzedni 65,1%;

Zmiana zatrudnienia: aktualna +60,4 tys.; prognoza +2,8 tys.; poprzednia -65,5 tys.;

Zmiana zatrudnienia w pełnym wymiarze: aktualna +106,1 tys.; poprzednia -6,0 tys.;

Zmiana zatrudnienia w niepełnym wymiarze: aktualna -45,6 tys.; poprzednia -59,7 tys.;

We wrześniu kanadyjski rynek pracy odnotował wyraźne ożywienie, tworząc 60 000 nowych miejsc pracy (+0,3%), co przełożyło się na wzrost wskaźnika zatrudnienia do 60,6%. Stopa bezrobocia pozostała bez zmian na poziomie 7,1%, natomiast udział osób aktywnych zawodowo wzrósł do 65,2%. Zatrudnienie wzrosło głównie w sektorze pracy na pełen etat (+106 tys.) oraz wśród osób w wieku produkcyjnym – zwłaszcza kobiet (+76 tys.) i mężczyzn (+33 tys.). Spadek liczby pracujących odnotowano w grupie wiekowej 55+ (-44 tys.), a zatrudnienie młodych osób pozostało na zbliżonym poziomie. Na fali lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy, dolar kanadyjski zyskuje na wartości względem dolara amerykańskiego. Silniejsze zatrudnienie oraz wzrost aktywności zawodowej wzmacniają oczekiwania co do stabilności gospodarki Kanady, co przekłada się na większe zaufanie inwestorów do tamtejszej waluty. W rezultacie kurs CAD umacnia się, odzwierciedlając pozytywną reakcję rynków na opublikowane dane. Źródło: xStation5

