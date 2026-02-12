Kalendarz ekonomiczny: PKB w Polsce coraz bliżej 4%❓🇵🇱 Claimsy i wypowiedzi EBC pozwolą rynkom złapać oddech (12.02.2026)

Po serii kluczowych danych z Wielkiej Brytanii, czwartkowy kalendarz pozostaje dość luźny, co da rynkowi przestrzeń na oddech po wczorajszym raporcie dot. zatrudnienia w USA (NFP). W USA uwaga skupi się na cotygodniowych wnioskach o zasiłek oraz danych z rynku nieruchomości (raport PPI przesunięto na 27 lutego). Ostatni powrót „claimsów” w neutralne okolice 230 tys. po serii niskich odczytów zmniejsza ryzyko zaskoczenia, a tym samym potencjalnego skoku zmienności. Na krajowym podwórku kluczowy będzie wstępny szacunek PKB za IV kwartał (prognoza: 3,9% r/r), natomiast w Strefie Euro nastroje mogą kształtować jedynie wypowiedzi członków Rady Gubernatorów EBC: Lane’a i Nagela. Dane filtrowane po: Polska, USA, UK, Niemcy, Francja, Australia, Nowa Zelandia, średni i duży wpływ. Źródło: xStation5

