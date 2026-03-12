PILNE: Wnioski o zasiłek w USA nieznacznie poniżej prognoz 📊 Dolar zyskuje

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wyniosły w ostatnim tygodniu 213 tys. wobec 215 tys prognoz i 213 tys. poprzednio.
- Liczba kontynuowanych wniosków nieznacznie wzrosła do 1,850 mln z 1,849 mln poprzednio.
- Rozpoczęte budowy domów w lutym wzrosły aż o 7,2% miesięcznie, rynek oczekiwał spadku o -4,2% po 6,2% wzroście w styczniu
- Pozwolenia na budowę spadły jednak o 5,4% miesiąc do miesiąca, bardziej od -3,1% oczekiwanego spadku i po 4,8% wzroście w styczniu
Dane potwierdzają odporność gospodarki amerykańskiej. To w kontekście wciąż oczekiwanego luzowania polityki Fed w tym roku oznacza to, że decydenci naprawdę nie będą się śpieszyć - wobec wzrostu cen ropy na globalnych rynkach i stabilnego rynku pracy Fed może być zdania, że ryzyko przesunęło się z zagrożenia dla rynku pracy, do ryzyka inflacyjnego.
Źródło: xStation5
