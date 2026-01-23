Kalendarz ekonomiczny: PMI z Europy i USA w centrum uwagi (23.01.2026)

Dziś w kalendarzu makroekonomicznym dominować będą publikacje wskaźników PMI z najważniejszych gospodarek Europy, w tym Niemiec i Francji, a także dla całej strefy euro. W międzyczasie inwestorzy będą śledzić wystąpienie prezeski ECB, Christine Lagarde. W późniejszych godzinach poznamy wstępne dane PMI z USA. Warto dodać, że cały czas trwa Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które pozostaje istotnym punktem odniesienia dla globalnych nastrojów rynkowych.
Dzisiaj w kalendarzu:
08:00 Wielka Brytania – Wyniki sprzedaży detalicznej (grudzień)
- Sprzedaż detaliczna (m/m): aktualny odczyt 0,4% (prognoza: -0,1%; poprzednio: -0,1%)
- Sprzedaż detaliczna (r/r): aktualny odczyt 2,5% (prognoza: 1%; poprzednio: 1,8%)
08:00 Szwecja – Stopa bezrobocia (grudzień)
- (Aktualny odczyt: 8,3%; poprzednio 8,2%)
08:30 Węgry – Stopa bezrobocia (grudzień)
- (poprzednio 4,4%)
08:30 Węgry – Wynagrodzenia (r/r, listopad)
- (poprzednio 8,7%)
08:45 Francja – Indeks zaufania biznesu (styczeń)
- (prognoza: 101;poprzednio 102)
09:00 Polska – Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (styczeń)
- (poprzednio 94,8)
09:15 Francja – Indeks PMI dla przemysłu wstępny (styczeń)
- (prognoza 50,5; poprzednio 50,7)
09:15 Francja – Indeks PMI dla usług wstępny (styczeń)
- (prognoza 50,5; poprzednio 50,1)
09:30 Niemcy – Indeks PMI dla przemysłu wstępny (styczeń)
- (prognoza 47,8; poprzednio 47)
09:30 Niemcy – Indeks PMI dla usług wstępny (styczeń)
- (prognoza 52,5; poprzednio 52,7)
10:00 Strefa Euro – Indeks PMI dla przemysłu wstępny (styczeń)
- (prognoza 49,1; poprzednio 48,8)
10:00 Strefa Euro – Indeks PMI dla usług wstępny (styczeń)
- (prognoza 52,6; poprzednio 52,4)
10:30 Wielka Brytania – Indeks PMI dla przemysłu wstępny (styczeń)
- (prognoza 50,6; poprzednio 50,6)
10:30 Wielka Brytania – Indeks PMI dla usług wstępny (styczeń)
- (prognoza 51,7; poprzednio 51,4)
11:00 Strefa Euro – Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
14:30 Kanada – Wyniki sprzedaży detalicznej (listopad)
- Sprzedaż detaliczna (m/m): (prognoza 1,2%; poprzednio: -0,2%)
- Sprzedaż bez samochodów (m/m): (prognoza 1,3%; poprzednio: -0,6%)
15:45 USA – Indeks PMI dla przemysłu wstępny (styczeń)
- (prognoza 52; poprzednio 51,8)
15:45 USA – Indeks PMI dla usług wstępny (styczeń)
- (prognoza 52,8; poprzednio 52,5)
16:00 USA – Raport Uniwersytetu Michigan (styczeń)
- Indeks University of Michigan fin.: (prognoza 54; poprzednio 52,9)
- Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe: (prognoza 4,2; poprzednio 4,2)
- Oczekiwania inflacyjne długoterminowe: (prognoza 3,4; poprzednio 3,2)
19:00 USA – Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień)
- (prognoza 411; ; poprzednio 410)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.