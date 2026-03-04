PILNE: Zapasy ropy powyżej oczekiwań 🛢️📈

16:30 - Zapasy Ropy wg. US EIA: Publikacja : 3,475 M

: 3,475 M Oczekiwania: 3,000 M

Poprzednio: 15,989 M Pozostałe informacje z raportu EIA: Użycie rafinerii: +0,6% (Poprzednio: -2,4%)

Zapasy benzyny: -1,704M (Oczekiwano: -1,000M)

Produkcja benzyny: 0,119M (Poprzednio: -0,0223M)

Zapasy destylatów: 0,429M (Oczekiwano: 2,600M) Ocenie ruchy na cenach ropy kreowane są głównie przez konflikt na bliskim wschodzie, jednak nie należy zapominać o odczytach fundamentalnych dla rynku ropy. Zgodnie z sentymentem na rynku przed atakiem z piątku, ilość surowca w magazynach wzrosła powyżej oczekiwań, jednak może być to tez pokłosie wyprzedzenia ryzyka przez niektórych uczestników rynku. Wzrosło użycie rafinerii oraz znacznie powyżej oczekiwań wzrosło zużycie energii. Mniej niż oczekiwano zarejestrowano też w magazynach destylatów. Oznaczać to może, że samego surowca może być na rynku pod dostatkiem, to produktów na bazie węglowodorów może miejscami brakować. OIL.WTI (M5) Źródło: xStation5

