Kalendarz ekonomiczny: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi 📢

Dzisiejsza sesja b臋dzie zdominowana przez d艂ugo oczekiwan膮 decyzj臋 Rezerwy Federalnej w sprawie st贸p procentowych, wraz z kluczowymi danymi ekonomicznymi i wyst膮pieniami przedstawicieli bank贸w centralnych. Fed stoi przed trudnym wyborem mi臋dzy wi臋ksz膮 obni偶k膮 o 50 pb. a bardziej umiarkowanym ruchem o 膰wier膰 punktu. Decyzja ta nast臋puje po utrzymywaniu rekordowo wysokich st贸p procentowych i przypada zaledwie kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w USA. Wi臋kszo艣膰 urz臋dnik贸w Fed sygnalizowa艂a poparcie dla obni偶ek st贸p w obliczu s艂abn膮cej inflacji. Jednak tempo 艂agodzenia polityki pozostaje kluczowym pytaniem. Obni偶ka o po艂ow臋 pozwoli艂aby na szybsze zmniejszenie kosztu pieni膮dza, potencjalnie chroni膮c r贸wnie偶 rynek pracy. Jednak偶e ryzykuje to zasygnalizowaniem nadmiernego niepokoju o perspektywy gospodarcze. Ostatnie mieszane dane ekonomiczne i niepewno艣膰 polityczna wp艂ywaj膮 na mo偶liwo艣膰 pope艂nienia b艂臋du. Inwestorzy b臋d膮 uwa偶nie obserwowa膰 nie tylko decyzj臋 Fed, ale tak偶e dane o inflacji z Wielkiej Brytanii i strefy euro, ameryka艅skie dane dotycz膮ce rynku mieszkaniowego oraz wyst膮pienia urz臋dnik贸w EBC w ci膮gu dnia.

Szczeg贸艂owy kalendarz makroekonomiczny:

11:00 - Strefa euro, Dane o inflacji za sierpie艅: CPI r/r: 2,2% (prognoza) vs 2,2% (poprzednio) Bazowy CPI r/r: 2,8% (prognoza) vs 2,8% (poprzednio) CPI m/m: 0,2% (prognoza) vs 0,0% (poprzednio)

11:00 - Strefa euro, Produkcja budowlana za lipiec

13:00 - USA, Wnioski o kredyt hipoteczny MBA

14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papier贸w warto艣ciowych przez Kanadyjczyk贸w za lipiec: poprzednio 16,350 mld

14:30, Kanada - Zakupy zagranicznych papier贸w warto艣ciowych za lipiec: poprzednio 5,17 mld

14:30 - USA, Dane o rynku mieszkaniowym za sierpie艅: Rozpocz臋te budowy dom贸w: 1,318 mln (prognoza) vs 1,238 mln (poprzednio) Pozwolenia na budow臋: 1,41 mln (prognoza) vs 1,406 mln (poprzednio)

16:30 - USA, Zapasy ropy naftowej

16:30, Stany Zjednoczone - Dane PKB: Atlanta Fed GDPNow (III kw.): prognoza 3,0%; poprzednio 3,0%;

19:30 - Kanada, Protok贸艂 z posiedzenia Banku Kanady

20:00 - USA, Decyzja FOMC w sprawie st贸p procentowych i projekcje ekonomiczne: Decyzja w sprawie st贸p procentowych: 5,25% (prognoza) vs 5,5% (poprzednio)

20:30 - USA, Konferencja prasowa FOMC z przewodnicz膮cym Powellem

Wyst膮pienia bankier贸w centralnych