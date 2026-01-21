Kalendarz ekonomiczny: Przemówienie Trumpa w Davos oraz wyniki na Wall Street 🔎

W środę, 21 stycznia, około godziny 14:30 podczas Światowego Forum Ekonomicznego 2026 w Davos w Szwajcarii prezydent USA Donald Trump ma wygłosić specjalne przemówienie. Wystąpienie będzie skierowane do globalnych elit politycznych i biznesowych i skupi się na osiągnięciach oraz wizji jego administracji.

Trump ma położyć szczególny nacisk na politykę wewnętrzną USA, a także na kontrowersje w polityce zagranicznej. Kluczowymi tematami mają być jego dążenie do przejęcia Grenlandii, wynikające z tego napięcia z europejskimi sojusznikami, groźby wprowadzenia ceł, a także szersza dyskusja o strategicznych interesach Stanów Zjednoczonych i globalnym bezpieczeństwie.

Oprócze tego rynki będą uważnie obserwować raporty kwartalne amerykańskich spółek, w tym od Johnson&Johnson oraz Charles Schwab przed otwarciem sesji kasowej w USA.

Szczegółowy kalendarz dnia:

08:00 - Inflacja CPI i PPI w Wielkiej Brytanii

08:30 - Przemówienie Lagarde z EBC

14:30 - Przemówienie Trumpa w Davos

17:45 - Przemówienie Lagarde z EBC

22:40 - dane API o zapasach ropy w USA (tygodniowe)