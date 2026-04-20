Kalendarz ekonomiczny: przesłuchanie Kevina Warsha oraz sezon wyników kwartalnych 🔎

Nowy tydzień przyniesie kilka ciekawych publikacji makroekonomicznych, a równolegle amerykańskie spółki będą publikowały swoje raporty kwartalne.
We wtorek poznamy dane o zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii oraz sprzedaż detaliczną w USA, w środę inflację CPI z Wielkiej Brytanii i wyniki m.in. Tesli, IBM, AT&T oraz Boeinga, a w czwartek wstępne PMI dla Wielkiej Brytanii i USA oraz raporty Caterpillara i Intela.
Istotnym wydarzeniem będzie też przesłuchanie Kevina Warsha, które może wpłynąć na oczekiwania wobec Fed i notowania dolara, złota oraz US500.
Poniedziałek, 20 kwietnia
- 03:00 - decyzja Banku Chin w kwestii stóp procentowych
- 14:30 - dane CPI z Kanady za marzec
Wtorek, 21 kwietnia
- cały dzień - ostatni dzień zawieszenia broni USA i Iranu
- cały dzień - przesłuchanie Kevina Warsha, nowego szefa FED
- 00:45 - dane CPI z Nowej Zelandii za Q1
- 08:00 - dane z brytyjskiego rynku pracy za marzec
- 09:30 - dane z polskiego rynku pracy za marzec
- 11:00 - indeks ZEW z Niemiec za kwiecień
- 14:30 - sprzedaż detaliczna z USA za marzec
- 22:40 - dane API o zapasach ropy w USA
Środa, 22 kwietnia
- 01:50 - bilans handlowy Japonii za marzec
- 08:00 - inflacja CPI i PPI z UK za marzec
- 13:00 - decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych
- 16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA
Czwartek, 23 kwietnia
- cały dzień - dane PMI dla przemysłu i usług z głównych gospodarek świata
- 09:30 - sprzedaż detaliczna z Polski za marzec
- 14:30 - wnioski Jobless Claims z USA
- 16:30 - dane EIA o zapasach gazu w USA
Piątek, 24 kwietnia
- 01:30 - dane CPI z Japonii za marzec
- 16:00 - dane UoM z USA za kwiecień
