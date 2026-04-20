Kalendarz ekonomiczny: przesłuchanie Kevina Warsha oraz sezon wyników kwartalnych 🔎

Nowy tydzień przyniesie kilka ciekawych publikacji makroekonomicznych, a równolegle amerykańskie spółki będą publikowały swoje raporty kwartalne. We wtorek poznamy dane o zatrudnieniu w Wielkiej Brytanii oraz sprzedaż detaliczną w USA, w środę inflację CPI z Wielkiej Brytanii i wyniki m.in. Tesli, IBM, AT&T oraz Boeinga, a w czwartek wstępne PMI dla Wielkiej Brytanii i USA oraz raporty Caterpillara i Intela. Istotnym wydarzeniem będzie też przesłuchanie Kevina Warsha, które może wpłynąć na oczekiwania wobec Fed i notowania dolara, złota oraz US500. Poniedziałek, 20 kwietnia 03:00 - decyzja Banku Chin w kwestii stóp procentowych

14:30 - dane CPI z Kanady za marzec Wtorek, 21 kwietnia cały dzień - ostatni dzień zawieszenia broni USA i Iranu

cały dzień - przesłuchanie Kevina Warsha, nowego szefa FED

00:45 - dane CPI z Nowej Zelandii za Q1

08:00 - dane z brytyjskiego rynku pracy za marzec

09:30 - dane z polskiego rynku pracy za marzec

11:00 - indeks ZEW z Niemiec za kwiecień

14:30 - sprzedaż detaliczna z USA za marzec

22:40 - dane API o zapasach ropy w USA Środa, 22 kwietnia 01:50 - bilans handlowy Japonii za marzec

08:00 - inflacja CPI i PPI z UK za marzec

13:00 - decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych

16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA Czwartek, 23 kwietnia cały dzień - dane PMI dla przemysłu i usług z głównych gospodarek świata

09:30 - sprzedaż detaliczna z Polski za marzec

14:30 - wnioski Jobless Claims z USA

16:30 - dane EIA o zapasach gazu w USA Piątek, 24 kwietnia 01:30 - dane CPI z Japonii za marzec

16:00 - dane UoM z USA za kwiecień

