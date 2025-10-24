czytaj więcej
13:33 · 24 października 2025

PILNE: CPI z USA poniżej prognoz 🗽US100 zyskuje

  • Dane CPI z USA wskazały na 3% r/r wzrost wobec 3.1% prognoz

Wrześniowa inflacja CPI z USA wzrosła o 3% r/r wobec 3.1% prognoz i 2.9% poprzednio. Inflacja CPI wzrosła o 0.3% m/n wobec 0.4% prognoz, a bazowa CPI m/m o 0.2% wobec 0.3% oczekiwań. Dane uspokajają rynki co do 'gołębich' decyzji Fed w przyszłości, które rynek widzi teraz jako tym bardziej prawdopodobne. Kontrakt US100 wzrósł w pierwszej reakcji po danych i zbliża się do poziomu 25500 punktów; amerykański dolar osłabił się, a Bitcoin wzrósł powyżej 111 tys. USD. Warto podkreślić jednak, że dane mogą nie być w pełni dokładne, ponieważ zaburza je okres zamknięcia rządu USA.

 

 

Patrząc na kontrybucje, widzimy, że odzież i inflacja w sektorze mieszkaniowym najmocniej wpłynęły na odczyt CPI. Źródło: XTB Research

 

Źródło: XTB Research

24 października 2025, 19:01

