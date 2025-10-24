PILNE: PMI z USA sporo powyżej prognoz

-
US S&P Composite PMI za wrzesień: 54.8 (Prognoza 53.5, Poprzednio 53.9)
- PMI usług: 55.2 (Prognoza 53.5, Poprzednio 54.2)
- PMI przemysłu: 52.2 (Oczekiwane 52, Poprzednio 52.0)
Dane wskazują, że usługi w decydującym stopniu wpłynęły na wyższe, od prognoz wskaźniki PMI za wrzesień. Warto zauważyć jednak, że zarówno przemysł jak i usługi znajdują się w terytorium ekspansji (powyżej 50 punktów). Indeks US100 nieznacznie cofnął się w pierwszej reakcji na dane.
Źródło: xStation5
