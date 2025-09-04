Kalendarz ekonomiczny: raport ADP, ISM, PMI i bilans handlowy USA 💲

Dzisiaj poznamy kolejny kluczowy raport dotyczący rynku pracy, dane ISM i PMI za sierpień, a także dane za lipiec dotyczące bilansu handlowego Stanów Zjednoczonych w kontekście nowych ceł.

Oba raporty będą interesujące i warte uwagi. Jednak z punktu widzenia rynku zdecydowanie ważniejsza jest publikacja raportu ADP dotyczącego rynku pracy. Oczekiwania wskazują na wolniejszy wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym w ujęciu miesięcznym. Dane te będą przydatne przy szacowaniu jutrzejszego raportu NFP, który z punktu widzenia Fed będzie zdecydowanie ważniejszy. Biorąc pod uwagę ostatnią zmianę stanowiska Jerome'a Powella i skupienie się na drugim mandacie Fed — wspieraniu zatrudnienia w gospodarce — publikacje NFP i ADP będą miały decydujące znaczenie dla zbliżającego się posiedzenia FOMC za dwa tygodnie. Należy również pamiętać, że są to ostatnie raporty przed podjęciem takiej decyzji.

Wkrótce po publikacji danych ADP poznamy również raport dotyczący bilansu handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że deficyt wzrośnie z 60 mld USD w poprzednim miesiącu do prawie 75 mld USD w lipcu. Większy deficyt może być dla Trumpa ważnym sygnałem, że jego obecna polityka handlowa nie ma bezpośredniego wpływu na poprawę handlu Stanów Zjednoczonych po krótkotrwałych zawirowaniach ostatnich miesięcy.

Szczegółowy kalendarz dnia:

10:30, Wielka Brytania – Dane PMI za sierpień:

S&P Global Construction PMI: prognoza 45,2; poprzedni wynik 44,3;

14:15, Stany Zjednoczone – Dane dotyczące zatrudnienia za sierpień:

Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem według ADP: prognoza 73 tys.; poprzednio 104 tys.;

14:30, Stany Zjednoczone – Dane dotyczące zatrudnienia:

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych: prognoza 230 tys.; poprzednia wartość 229 tys.

Średnia z 4 tygodni dla liczby nowych bezrobotnych: poprzednio 228,50 tys.;

Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych: prognoza 1 960 tys.; poprzednio 1 954 tys.

14:30, Stany Zjednoczone – Dane dotyczące bilansu handlowego za lipiec:

Bilans handlowy: prognoza -77,70 mld; poprzedni -60,20 mld;

Import: poprzednio 337,50 mld;

Eksport: poprzednio 277,30 mld;

15:45, Stany Zjednoczone – Dane PMI za sierpień:

S&P Global Composite PMI: prognoza 55,4; poprzedni wynik 55,1;

S&P Global Services PMI: prognoza 55,4; poprzedni wynik 55,7;

16:00, Stany Zjednoczone – Dane ISM za sierpień:

ISM Non-Manufacturing PMI: prognoza 50,9; poprzedni wynik 50,1;

Aktywność biznesowa w sektorze usług według ISM: poprzedni wynik 52,6;

Ceny w sektorze usług ISM: poprzednio 69,9;

ISM – nowe zamówienia w sektorze usług: poprzednio 50,3;

Zatrudnienie w sektorze usług ISM: poprzednio 46,4;

18:00 , Stany Zjednoczone – Dane EIA:

Tygodniowe zapasy destylatów EIA: prognoza -0,300 mln; poprzednio -1,786 mln;

Zapasy ropy naftowej: prognoza -2,000 mln; poprzednio -2,392 mln;

Zapasy benzyny: prognoza -1,000 mln; poprzednio -1,236 mln;

18:05, Stany Zjednoczone – Wystąpienie członka FOMC Williamsa