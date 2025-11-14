DE40: Europejski rynek pogłębia spadki

- Rynki europejskie pogłębiają spadki, napędzane rozczarowaniem oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych w USA
- Inflacja w Hiszpanii rośnie
- Przemysł Chin rozczarowuje
- PKB UE zgodny z oczekiwaniami
- Siemens Energy rośnie dzięki prognozom dotyczącym turbin wiatrowych i centrów danych
- Rynki europejskie pogłębiają spadki, napędzane rozczarowaniem oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych w USA
- Inflacja w Hiszpanii rośnie
- Przemysł Chin rozczarowuje
- PKB UE zgodny z oczekiwaniami
- Siemens Energy rośnie dzięki prognozom dotyczącym turbin wiatrowych i centrów danych
Ostatnia sesja tygodnia przynosi pogłębienie spadków na Europejskim parkiecie. Ostatnie komentarze FOMC z USA załamały nadzieje rynku na obniżki stóp w grudniu, co rozchodzi się falami po światowych rynkach. Lidererami spadków w Europie jest Polska i Niemcy. Kontrakty na DAX40 tracą ponad 1%. Nieco mniej, ale również w dó, o ok. 0,7%ł podążają ceny kontraktów SPA35, ITA40 oraz UK100. Lepiej radzi sobie giełda francuska, CAC40 spada o ok. 0,4%. Na niewielki plus na półmetku sesji znajduje się natomiast Szwajcaria.
Źródło: Bloomberg Finance Lp
Rynek znajduje się pod szeroką presją. Na indeksie DAX największe spadki notują spółki technologiczne i farmaceutyczne. Za nimi podążają detaliści, usługi i dystrybutorzy. Na niewielki plus wychodzą obecnie spółki przemysłowe.
Dane makroekonomiczne:
- Odczyt inflacji z Hiszpanii wciąż wskazuje na znaczny wzrost cen. Ceny wzrosły miesięcznie o 0,7%, a inflacja roczna wzrosła do 3,1%.
- Wzrost Gospodarczy z Uni Europejskiej okazał się minimalnie powyżej oczekiwań w ujęciu rocznym. Kwartalnie gospodarka EU wzrosła o 0,2%. W trendzie wzrostowym jest również bilans handlowy. Po zakończeniu sesji, na temat polityki monetarnej wypowie się przedstawiciel ECB - Philip Lane.
- Poza Europą sytuacja gospodarcza okazuje się dużo słabsza. Chiny, jeden z kluczowych partnerów handlowych Europy notuje słaby wzrost produkcji przemysłowej, którego dynamika utrzymuje się w tendencji spadkowej.
DE40 (D1)
Źródło: xStation5
Cena przedłuża wczorajsze spadki i zatrzymuje się strefie oporu w okolicach poziomu FIBO 61,8 ostatniej fali wzrostowej. Najważniejszym zadaniem kupujących będzie powstrzymanie kursu przed przekroczeniem 23800 punktów, aby zapobiec pogłębieniu korekty. W przypadku porażki dalsze spadki mogą sięgnąć 23500-23300 gdzie znajdują się kolejne strefy wsparcia. Bazowym scenariuszem jest przejście w konsolidacje i oczekiwanie na impuls cenowy w strefie 24400-23800.
Wiadomości ze spółek:
- Simens Energy (SIE.DE) - Cześć grupy Siemens odpowiedzialna za systemy zasilania rośnie na dzisiejszej sesji o aż 8%. Wzrosty podyktowane są świetnymi prognozami dotyczącymi turbin wiatrowych oraz popytu ze strony centrów danych.
- Bechtle (BC8.DE) — Niemiecka spółka IT opublikowała kwartalne wyniki w których przebiła oczekiwania inwestorów odnośnie EBIT. Wycena spółki rośnie o ponad 10%.
- Allianz (ALV.DE) - Grupa finansowa opublikowała bardzo dobre wyniki i podniosła również prognozy wyników na koniec roku. Spółka rośnie o ponad 1%.
- Richemont (CFR.CH) — Spółka z branży modowej opublikowała bardzo dobre wyniki, m.in 14% wzrost sprzedaży kwartalnej. Spółka rośnie o aż 6%.
Podsumowanie dnia: Akcje i krypto kontynuują spadki w obawie o grudniową obniżkę stóp w USA (17.11.2025)
SOYBEAN na 15-miesięcznym maksimum w reakcji na optymizm handlowy między Chinami a USA 📈
Komentarz Giełdowy: Między FOMC a AI
Quantum Computing po wynikach — Kwantowy przełom?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.