DE40: Europejski rynek pogłębia spadki

Ostatnia sesja tygodnia przynosi pogłębienie spadków na Europejskim parkiecie. Ostatnie komentarze FOMC z USA załamały nadzieje rynku na obniżki stóp w grudniu, co rozchodzi się falami po światowych rynkach. Lidererami spadków w Europie jest Polska i Niemcy. Kontrakty na DAX40 tracą ponad 1%. Nieco mniej, ale również w dó, o ok. 0,7%ł podążają ceny kontraktów SPA35, ITA40 oraz UK100. Lepiej radzi sobie giełda francuska, CAC40 spada o ok. 0,4%. Na niewielki plus na półmetku sesji znajduje się natomiast Szwajcaria.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Rynek znajduje się pod szeroką presją. Na indeksie DAX największe spadki notują spółki technologiczne i farmaceutyczne. Za nimi podążają detaliści, usługi i dystrybutorzy. Na niewielki plus wychodzą obecnie spółki przemysłowe.

Dane makroekonomiczne:

Odczyt inflacji z Hiszpanii wciąż wskazuje na znaczny wzrost cen. Ceny wzrosły miesięcznie o 0,7%, a inflacja roczna wzrosła do 3,1%.

Wzrost Gospodarczy z Uni Europejskiej okazał się minimalnie powyżej oczekiwań w ujęciu rocznym. Kwartalnie gospodarka EU wzrosła o 0,2%. W trendzie wzrostowym jest również bilans handlowy. Po zakończeniu sesji, na temat polityki monetarnej wypowie się przedstawiciel ECB - Philip Lane.

Poza Europą sytuacja gospodarcza okazuje się dużo słabsza. Chiny, jeden z kluczowych partnerów handlowych Europy notuje słaby wzrost produkcji przemysłowej, którego dynamika utrzymuje się w tendencji spadkowej.

DE40 (D1)



Źródło: xStation5

Cena przedłuża wczorajsze spadki i zatrzymuje się strefie oporu w okolicach poziomu FIBO 61,8 ostatniej fali wzrostowej. Najważniejszym zadaniem kupujących będzie powstrzymanie kursu przed przekroczeniem 23800 punktów, aby zapobiec pogłębieniu korekty. W przypadku porażki dalsze spadki mogą sięgnąć 23500-23300 gdzie znajdują się kolejne strefy wsparcia. Bazowym scenariuszem jest przejście w konsolidacje i oczekiwanie na impuls cenowy w strefie 24400-23800.

Wiadomości ze spółek: