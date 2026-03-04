Kalendarz ekonomiczny: raport ADP z rynku pracy oraz ISM dla usług 🔎

Oczywiście rynek dzisiaj będzie nadal koncentrował się na konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jednak w tle poznamy kilka interesujących raportów makroekonomimcznych.
Na uwagę zasługuje dzisiaj raport z prywatnego sektora rynku pracy oraz indeks ISM dla usług. Po sesji Boradcom opublikuje również wyniki finansowe.
Szczegółowy kalendarz dnia:
- cały dzień - decyzja RPP
- cały dzień - dane PMI dla usług za luty
- 01:30 - raport PKB z Australii
- 02:30 - dane PMI dla usług i przemysłu z Chin
- 08:30 - inflacja CPI ze Szwajcarii
- 10:00 - podsumowanie danych PMI dla Strefy Euro
- 14:15 - dane ADP z USA
- 16:00 - dane ISM dla usług z USA
- 16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA
- po sesji - wyniki Broadcom Inc.
PILNE: Nieco niższy od oczekiwań wzrost PKB w Strefie Euro
Komentarz walutowy: Co dalej z RPP i PLN?
Kalendarz makro - Kluczowe dane NFP w cieniu Bliskiego Wschodu (06.03.2026)
Podsumowanie dnia: Ropa na nowych lokalnych szczytach; Iran i Trump psują nastroje rynkowe 💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.