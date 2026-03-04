Kalendarz ekonomiczny: raport ADP z rynku pracy oraz ISM dla usług 🔎

Oczywiście rynek dzisiaj będzie nadal koncentrował się na konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jednak w tle poznamy kilka interesujących raportów makroekonomimcznych. Na uwagę zasługuje dzisiaj raport z prywatnego sektora rynku pracy oraz indeks ISM dla usług. Po sesji Boradcom opublikuje również wyniki finansowe. Szczegółowy kalendarz dnia: cały dzień - decyzja RPP

cały dzień - dane PMI dla usług za luty

01:30 - raport PKB z Australii

02:30 - dane PMI dla usług i przemysłu z Chin

08:30 - inflacja CPI ze Szwajcarii

10:00 - podsumowanie danych PMI dla Strefy Euro

14:15 - dane ADP z USA

16:00 - dane ISM dla usług z USA

16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA

po sesji - wyniki Broadcom Inc.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.