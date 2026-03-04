Poranna odprawa (04.03.2026)

-
Rynki azjatyckie tracą trzecią sesję z rzędu w związku z eskalacją napięć między USA, Izraelem i Iranem. Japoński JP225 traci 1,50% do 54400 punktów, chińskie indeksy tracą między 0,70-1,50%, a australijski AU200cash traci 0,75%.
-
Na uwagę zasługuje również koreański indeks Kospi. Wzrost napięć na BLiskim Wschodzie inwestorzy wykorzystali jako okazję do realizacji zysków, po parabolicznych wzrostach w ostatnich miesącach. Indeks traci dzisiaj 12%, a mimo to nadal jest 18% na plusie od początku roku.
-
Ceny ropy zyskują dzisiaj ok 2%, baryłka OIL.WTI kosztuje już 76,25 USD, a brent 83,50 USD. Ceny wzrosły po atakach w pobliżu Cieśniny Ormuz, które zakłóciły ruch tankowców. Pod koniec wczorajszego dnia Trump zapowiedział ochronę marynarki wojennej oraz wsparcie ubezpieczeniowe dla transportu energii w nadziei na ustabilizowanie sytuacji.
-
Sytuacja na rynku forex jest dzisiaj mieszana. Wśród najbardziej tracących walut jest australijski dolar AUD, natomiast po drugiej stronie znajduje się dolar nowozelandzki NZD oraz frank szwajcarski CHF.
-
Metale szlachetne odbijają po wczorajszej wyprzedaży. Złoto zyskuje 1,20% do 5120 USD za uncję, a srebro 3,20% do 83,30 USD za uncję.
-
Oficjalne wskaźniki PMI w Chinach utrzymały się w strefie recesyjnej, a indeks zbiorczy wyniósł 49,5, sygnalizując utrzymującą się słabość krajowej gospodarki. Z kolei nieoficjalny wskaźnik Caixin PMI wzrósł do 52,1 – najwyższego poziomu od pandemii. Poprawa wynikała z silnego wzrostu nowych zamówień i eksportu. Sprzeczne dane komplikują ocenę trajektorii ożywienia w Chinach.
-
Silniejsze dane nieoficjalne wskazały na wzrost produkcji oraz odbudowę zapasów. Koszty surowców osiągnęły najwyższy poziom od 44 miesięcy, głównie za sprawą metali. Producenci częściowo przerzucali koszty na klientów, choć wzrost zatrudnienia pozostał umiarkowany.
-
Japońskie władze ponownie podkreśliły gotowość do działania na rynku forex, w tym potencjalnej interwencji walutowej. Mimo napięć geopolitycznych jen nie spełnił roli bezpiecznej przystani, głównie z powodu rosnących cen ropy, które negatywnie wpływają na bilans handlowy Japonii.
-
PKB Australii wzrósł o 0,8% k/k i 2,6% r/r, przewyższając oczekiwania. Dynamika wzrostu wyraźnie poprawiła się względem dołków z połowy 2024 r. Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje jednak ostrożna.
PILNE: Nieco niższy od oczekiwań wzrost PKB w Strefie Euro
Komentarz walutowy: Co dalej z RPP i PLN?
Kalendarz makro - Kluczowe dane NFP w cieniu Bliskiego Wschodu (06.03.2026)
Podsumowanie dnia: Ropa na nowych lokalnych szczytach; Iran i Trump psują nastroje rynkowe 💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.