Kalendarz ekonomiczny: sprzedaż detaliczna w Polsce, raport Ifo, nieruchomości w USA (25.08.2025)

Gołębie wystąpienie prezesa Fed na sympozjum w Jackson Hole wywołało duże przetasowanie na rynkach, które oczekując powrotu obniżek stóp procentowych przeszły zdecydowanie do apetytu na ryzyko. Z drugiej strony inwestorzy dość ostrożnie podchodzą do bardzo agresywnych wycen kolejnych cięć, biorąc pod uwagę szereg danych dot. inflacji i rynku pracy, które zostaną opublikowane przed wrześniowym FOMC. Rozbujane po Jackson Hole emocje powinny stabilizować się podczas dzisiejszej sesji ze względu na brak większych publikacji danych makroekonomicznych. W prawie pustym kalendarzu znajdziemy raport Ifo dot. sentymentu w niemieckim biznesie, sprzedaż detaliczną w Polsce oraz dane z rynku nieruchomości w USA. Niemniej, po piątkowych ruchach zmienność powinna pozostać dzisiaj przytłumiona. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Kalendarz ekonomiczny na dziś: 08:30, Szwajcaria - dane z rynku pracy: Poziom zatrudnienia (Q2): poprzednio 5,512M; 10:00, Niemcy - raport Ifo za sierpień: Oczekiwania biznesowe: prognoza 90,2; poprzednio 90,7;

Bieżąca analiza sytuacji: prognoza 86,7; poprzednio 86,5;

Wskaźnik nastrojów biznesowych: prognoza 88,7; poprzednio 88,6; 10:00, Polska - dane o sprzedaży detalicznej za lipiec: Sprzedaż detaliczna: prognoza 3,5% r/r; poprzednio 2,1% r/r; 14:00, Stany Zjednoczone - sektor nieruchomości i budownictwa za lipiec: Pozwolenia na budowę: prognoza -2,8% m/m; poprzednio -0,1% m/m;

Zezwolenia na budowę: prognoza 1,354M; poprzednio 1,393M; 15:30, Niemcy - Przemówienie Balza z niemieckiego Buba 16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż nowych domów za lipiec: Ogółem: prognoza 635K; poprzednio 627K;

Zmiana: poprzednio 0,6% m/m;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.