14:32 · 26 listopada 2025

PILNE: Wnioski o zasiłek w USA poniżej oczekiwań!🔥Dollar zyskuje💲

14:30 - Dane wstępne, Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 

  • Opublikowano: 216k
  • Oczekiwano: 226k*
  • Poprzednie: 220k

Konsensus: Bloomberg Finance LP

Dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA pokazują spadek 3 tydzień z rzędu. Rynek został zaskoczony spadkiem, oczekiwano niewielkiego wzrostu. 

Euro reaguje osłabieniem. Dobre dane z rynku pracy ograniczają szanse na obniżkę, co wspiera dolara. 

EURUSD (M1) 

 

Źródło: xStation5

