Kalendarz ekonomiczny: usługowe PMI w Europie i JOLTS w USA (03.09.2025)

Zamieszanie związane z cłami Donalda Trumpa schodzi na dalszy plan w oczekiwaniu na decyzję Sądu Najwyższego, a uwaga inwestorów przesunie się dzisiaj w stronę wielu wyczekiwanych publikacji makroekonomicznych w Europie i USA. Na Starym Kontynencie czeka nas przede wszystkim szereg raportów PMI dot. sektora usługowego, który wg prognoz miał przyspieszyć najbardziej od marca. Poza danymi PMI głos zabierze dzisiaj szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, a w Polsce zostanie ogłoszona decyzja ws. poziomu stóp procentowych. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną W USA natomiast pierwsze skrzypce zagra raport JOLTS dotyczący opublikowanych w lipcu ofert pracy. Po gorszym od oczekiwań zatrudnieniu wg ISM rynek będzie doszukiwał się kolejnych argumentów, które ugruntowałyby powrót obniżek stóp procentowych w USA. Wywiadu udzieli również Neel Kashkari z FOMC. Kalendarz ekonomiczny na dziś: 9:15, Hiszpania - raport PMI za sierpień: Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii: prognoza 54,4; poprzednio 55,1; 09:30, Wielka Brytania - Przemówienie członkini MPC BoE, Mann 09:30, Strefa Euro - Przemówienie prezeski EBC, Lagarde 09:50, Francja - raport PMI za sierpień: Zbiorczy wskaźnik PMI we Francji: prognoza 49,8; poprzednio 48,6;

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 49,7; poprzednio 48,5; 09:55, Niemcy - raport PMI za sierpień: Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 50,9; poprzednio 50,6;

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 50,1; poprzednio 50,6; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za sierpień: Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,7; poprzednio 51,0;

Zbiorczy wskaźnik PMI: prognoza 51,1; poprzednio 50,9; 10:30, Wielka Brytania - raport PMI za sierpień: Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,6; poprzednio 51,8;

Zbiorczy wskaźnik PMI: prognoza 53,0; poprzednio 51,5; 11:30, Niemcy - Aukcja 10-letnich obligacji rządu Niemiec (Bund): poprzednio 2,690%; 14:00, Polska - Decyzja w sprawie stóp procentowych za wrzesień: prognoza 4,75%; poprzednio 5,00%; 14:30, Kanada - Wydajność pracy (k/k) (Q2): prognoza -0,2%; poprzednio 0,2%; 15:15, Wielka Brytania - Przesłuchania Komitetu Skarbu MPC 16:0, Stany Zjednoczone – Zamówienia na dobra trwałe za lipiec: Zamówienia w fabrykach bez transportu: poprzednio 0,4% m/m;

Zamówienia w fabrykach: prognoza -1,3% m/m; poprzednio -4,8% m/m;

Dobra trwałe bez transportu: poprzednio 1,1% m/m;

Dobra trwałe bez obronności: prognoza -2,5% m/m; poprzednio -2,5% m/m. 16:00, Stany Zjednoczone - Badanie ofert pracy i rotacji pracowników (JOLTS) za lipiec: prognoza 7,380M; poprzednio 7,437M; 19:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Kashkari 20:00, Stany Zjednoczone - Beżowa Księga 22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA: Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio -0,974M;

