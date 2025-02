Kalendarz ekonomiczny: Uwaga rynków skupiona na ISM przemysłu USA📊Wstępne dane CPI i finalne PMI z Europy

Kontrakty na indeksy europejskie trac膮 po najs艂abszej od p贸艂 roku sesji w Azji i wyprzeda偶y w Stanach. EU50 i DAX trac膮 odpowiednio 1.9% i 1.6%聽

Uwaga inwestor贸w koncentruje si臋 na c艂ach i napi臋ciach w globalnym handlu; dolar umacnia si臋; USDCAD i USDMXN trac膮

W centrum uwagi makro znajd膮 si臋: wst臋pne odczyty CPI i聽finalne PMI przemys艂u z Europy oraz ISM przemys艂u ze Stan贸w Zjednoczonych

Indeksy ameryka艅skie otworzy艂y tydzie艅 luk膮 spadkow膮 i wydaje si臋, 偶e je艣li c艂a nie zostan膮 przez Trumpa odwo艂ane na ostatni膮 chwil臋, bie偶膮ce warunki umo偶liwi膮 rynkom dalsz膮 korekt臋 nastroj贸w z ko艅ca ubieg艂ego roku. Fed szacuje, 偶e proponowane w obecnej wysoko艣ci c艂a do艂o偶膮 ok. 0.7 punktu procentowego do inflacji PCE i obni偶膮 PKB USA o ponad 1.2 punktu procentowego. Widzimy dzi艣 wzrost 2-letnich rentowno艣ci USA, wobec dalszej stabilizacji rentowno艣ci 10-letnich obligacji skarbowych, co pokazuje, 偶e rynek obawia si臋 przede wszystkim kr贸tkoterminowego wp艂ywu ce艂 na inflacj臋 w Stanach Zjednoczonych. Wci膮偶 nie wiemy, czy Chiny i Meksyk na艂o偶膮 na USA odwetowe c艂a.

Kalendarz ekonomiczny

08:00 - Turcja, inflacja CPI: 42.1 vs 41.1% prognoz i 44.3% poprzednio (5% m/m vs 4.3% prognoz)

09:00 - Polska, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 48.7 vs 48.2 poprzednio

09:15聽 - Hiszpania, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 53,5 vs 53,3 poprzednio

9:30 - Szwajcaria, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 49.1 vs 48.4 poprzednio

9:30 - Hongkong, PKB, oczekiwane 2.3% r/r vs 1.8% poprzednio (0.9% k/k vs -1.1% poprzednio)

9:45 - W艂ochy, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 46.9 vs 46.2 poprzednio

9:50 - Francja, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 45.3 vs 45.3 poprzednio

9:55 - Niemcy, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 44.1 vs 44.1 poprzednio

10:00 - Strefa euro, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 46.1 vs 46.1 poprzednio

10:30聽 - Wielka Brytania, PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 48.2 vs 48.2 poprzednio

11:00 - Strefa euro, wst臋pna inflacja CPI za stycze艅, oczekiwane 2.4% r/r vs 2.4% poprzednio (-0.4% m/m vs 0.4% poprzednio)

Bazowa CPI za stycze艅聽szacowana 2.6% vs 2.7% w grudniu

15:45 - Stany Zjednoczone, finalne PMI sektora wytw贸rczego, oczekiwane 50.1 vs 50.1 poprzednio

16:00 - Stany Zjednoczone, ISM przemys艂u za stycze艅, oczekiwane 49.9 vs 49.3 poprzednio (54.8 komponent cenowy vs 52.5 poprzednio)

Wyniki sp贸艂ek:聽 Palantir, Super Micro Computer, NXP Semiconductors, Tyson Foods