Kalendarz ekonomiczny: Wnioski o zasiłek z USA i sprzedaż detaliczna w strefie euro w centrum uwagi

Po publikacji przemysłowych i usługowych ISM w tym tygodniu kalendarz makro dla Stanów Zjednoczonych okazuje się lekki. Dziś uwaga skoncentruje się na wnioskach o zasiłek, które dadzą więcej świeżego spojrzenia na kondycję rynku pracy w USA. W Europie inwestorzy czekają na dane o sprzedaży detalicznej, która ma wzrosnąć mocniej, niż poprzednio.
Kalendarz makro
9:00, Szwajcaria - stopa bezrobocia: 3% vs 3% poprzednio (skorygowane sezonowo)
9:30, Strefa euro: 44 poprzednio
- Niemcy: 42,8 poprzednio
- Francja: 39,8 poprzednio
- Włochy: 50,7 poprzednio
10:30, Wielka Brytania, konstrukcyjne PMI: 44,6 vs 44,1 poprzednio
11:00, Strefa euro, sprzedaż detaliczna r/r: 1,3% prognoz vs 1% poprzednio
- Sprzedaż m/m: 0% vs 0,1% poprzednio
13:30, USA, Raport Challengera: 153,07 tys. poprzednio
14:30, USA, wnioski o zasiłek: 220 tys. prognoz vs 216 tys. poprzednio
- Wnioski kontynuowane: 1,962 mln prognoz vs 1,960 mln poprzednio
16:00, Kanada, Ivey PMI, 52,4 poprzednio
16:30, USA, Zmiana zapasów gazu ziemnego, -18 mld stóp sześciennych (bcf) vs -11 bcf poprzednio
Przemówienia bankierów centralnych
- 13:45 - BoE, Mann
- 14:00 - EBC, Cipollone
- 16:00 - EBC, Lane
- 18:00 - Fed Bowman
- 19:00 - EBC, de Guindos
