czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:59 · 4 grudnia 2025

Kalendarz ekonomiczny: Wnioski o zasiłek z USA i sprzedaż detaliczna w strefie euro w centrum uwagi

US500
Indeksy
-
-

Po publikacji przemysłowych i usługowych ISM w tym tygodniu kalendarz makro dla Stanów Zjednoczonych okazuje się lekki. Dziś uwaga skoncentruje się na wnioskach o zasiłek, które dadzą więcej świeżego spojrzenia na kondycję rynku pracy w USA. W Europie inwestorzy czekają na dane o sprzedaży detalicznej, która ma wzrosnąć mocniej, niż poprzednio.

Kalendarz makro

9:00, Szwajcaria - stopa bezrobocia: 3% vs 3% poprzednio (skorygowane sezonowo)

9:30, Strefa euro: 44 poprzednio

  • Niemcy: 42,8 poprzednio
  • Francja: 39,8 poprzednio
  • Włochy: 50,7 poprzednio

10:30, Wielka Brytania, konstrukcyjne PMI: 44,6 vs 44,1 poprzednio 

11:00, Strefa euro, sprzedaż detaliczna r/r: 1,3% prognoz vs 1% poprzednio

  • Sprzedaż m/m: 0% vs 0,1% poprzednio

13:30, USA, Raport Challengera: 153,07 tys. poprzednio

14:30, USA, wnioski o zasiłek: 220 tys. prognoz vs 216 tys. poprzednio

  • Wnioski kontynuowane: 1,962 mln prognoz vs 1,960 mln poprzednio

16:00, Kanada, Ivey PMI, 52,4 poprzednio

16:30, USA, Zmiana zapasów gazu ziemnego, -18 mld stóp sześciennych (bcf) vs -11 bcf poprzednio

Przemówienia bankierów centralnych

  • 13:45 - BoE, Mann
  • 14:00 - EBC, Cipollone
  • 16:00 - EBC, Lane
  • 18:00 - Fed Bowman
  • 19:00 - EBC, de Guindos

 

5 grudnia 2025, 16:04

PILNE:  Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan delikatnie powyżej oczekiwań!
5 grudnia 2025, 16:00

PILNE: Inflacja PCE w USA nieoczekiwanie spada❗️EURUSD i US100 zyskują 📈
5 grudnia 2025, 14:30

PILNE: Dane z rynku pracy Kanady lepsze od oczekiwań. USDCAD pod presją!
5 grudnia 2025, 12:44

DE40: Poprawne dane, umiarkowany wzrost

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację