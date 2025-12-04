Poranna odprawa (02.12.2025)

- Najnowsze sygnały słabości amerykańskiego rynku pracy, widoczne zarówno w słabym raporcie ADP, jak i spadku komponentu zatrudnienia w indeksie ISM usług, wsparły wczoraj gołębią zmianę w oczekiwaniach inwestorów. Rynek coraz mocniej zakłada, że Rezerwa Federalna może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych podczas ostatniego posiedzenia w 2025 roku. Taka zmiana narracji wsparła giełdy, jednocześnie wywierając presję spadkową na rentowności amerykańskich obligacji i dolara. Rynek obligacji skarbowych USA doświadczył silnego wzrostu na całej krzywej, sprowadzając rentowność dwuletnich papierów poniżej 3,5% i przyczyniając się do najsłabszej sesji indeksu dolara od września.
- Listopadowy raport z rynku pracy zaskoczył negatywnie, notując najostrzejszy miesięczny spadek zatrudnienia od początku 2023 roku i wzmacniając obawy o postępujące spowolnienie rynku pracy. Indeks ISM dla usług pokazał niewielkie przyspieszenie aktywności, jednak subindeks cen płaconych spadł do siedmiomiesięcznego minimum, co sugeruje dalsze wygaszanie presji inflacyjnych. Uwaga rynku skupi się dziś na cotygodniowych danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, które poznamy o 14:30 i które mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących kondycji rynku pracy.
- Choć część spółek megacap radziła sobie słabiej, szerokość rynku wyraźnie się poprawiła; ponad 350 komponentów indeksu S&P 500 zakończyło sesję na plusie. Sam indeks zamknął notowania na poziomie 6 850 punktów, odnotowując siódmy wzrost w ostatnich ośmiu dniach. Kontrakty terminowe na główne indeksy amerykańskie pozostają dziś rano niemal płaskie. Na rynku walutowym EURUSD traci około 0,15%, a Bitcoin utrzymuje się w pobliżu poziomu 93 tysięcy dolarów.
- W sektorze półprzewodników prezes Nvidii Jensen Huang wyraził wątpliwości, czy Chiny zaakceptują układy H200 nawet w przypadku złagodzenia amerykańskich ograniczeń eksportowych, co podkreśla utrzymujące się ryzyka geopolityczne dla branży. Akcje Microsoftu zanotowały chwilowy spadek po doniesieniach o słabszym popycie na wybrane rozwiązania AI, jednak walor szybko odrobił straty po zapewnieniach spółki, że całkowite cele sprzedażowe związane ze sztuczną inteligencją pozostają bez zmian.
- Rynki azjatyckie podążyły za słabszymi danymi z USA. Japonia wyróżniała się na tle regionu, a indeksy Topix i Nikkei 225 wzrosły o ponad 1,5 procent, ponieważ inwestorzy wyceniają wyższe prawdopodobieństwo przyszłotygodniowej obniżki stóp przez Fed. Popyt na japońskie obligacje długoterminowe był wyjątkowo silny. Aukcja 30-letnich JGB osiągnęła najwyższy wskaźnik bid-to-cover od 2019 roku, wzmacniając pozytywny sentyment po dobrze przyjętej aukcji 10-letnich obligacji wcześniej w tygodniu.
- Silny apetyt na JGB pomógł złagodzić obawy związane z niedawnymi ryzykami fiskalnymi oraz spekulacjami, że Bank Japonii może podnieść stopy procentowe podczas posiedzenia zaplanowanego na 19 grudnia.
- W całym regionie szeroki indeks MSCI Asia-Pacific wzrósł o 0,5 procent. Korea Południowa i Tajwan zanotowały jednak lekkie spadki, kończąc dwudniową serię wzrostów. Tymczasem indeks dolara stabilizuje się po gwałtownym spadku, choć rentowności amerykańskich obligacji nadal spadają.
- Kontrakty na gaz ziemny notowane są na najwyższych poziomach od grudnia 2022 roku. Ropa brent utrzymuje się na poziomie 63 USD za baryłkę, a złoto traci ponad 0,3%. Realizacja zysków przebiega powoli również na miedzi, która spada z historycznych szczytów z 11530 do 11450 USD za tonę. Kakao bardzo nieznacznie zyskuje w okolice 5500 USD za tonę, a kawa notowana jest w okolicach 372 USD.
- Agencja AP poinformowała, że doradcy Donalda Trumpa spotkają się dziś w Miami z głównym ukraińskim negocjatorem w ramach kolejnej tury rozmów o potencjalnym porozumieniu pokojowym pomiędzy Rosją a Ukrainą. Trump uważa,że Putin chce zakończyć wojnę, a spotkanie Witkoffa na Kremlu było konstruktywne i potrzebne.
(Morning wrap edition)
PILNE: Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan delikatnie powyżej oczekiwań!
PILNE: Inflacja PCE w USA nieoczekiwanie spada❗️EURUSD i US100 zyskują 📈
PILNE: Dane z rynku pracy Kanady lepsze od oczekiwań. USDCAD pod presją!
DE40: Poprawne dane, umiarkowany wzrost
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.