PULS GPW: WIG pod presją negatywnego sentymentu

Na warszawskim parkiecie tydzień rozpoczął się wyraźną przeceną, a dzisiejsze otwarcie przynosi kontynuację spadków. Inwestorzy wydają się jednak przede wszystkim wyczekiwać na środowe decyzje Rezerwy Federalnej, co nadaje ton rynkom globalnym i przekłada się również na nastroje wokół GPW. WIG20 spada dziś o około 0,5%.



Obecna słabość indeksu nie wynika z czynników lokalnych; inwestorzy zachowują dużą ostrożność przed decyzją Fed w sprawie stóp procentowych. Sygnały z amerykańskiej polityki monetarnej kształtują kierunek przepływów kapitału. W tym kontekście spadki WIG20 można traktować raczej jako element szerszej korekty na rynkach akcyjnych niż wyraz słabości polskich spółek czy krajowej gospodarki. Potencjalne odreagowanie pozostaje możliwe, jeśli tylko poprawi się klimat na Zachodzie lub pojawią się bardziej „gołębie” sygnały ze strony Fed.



W tle istotny jest także kurs USD/PLN. Dolar pozostaje na rekordowo niskich poziomach, co wspiera złotego i częściowo stabilizuje obraz rynków wschodzących, takich jak Polska. Z jednej strony to czynnik pozytywny dla importerów i konsumentów, z drugiej jednak ogranicza konkurencyjność eksporterów, co wywiera presję na polskich eksporterów.

Źródło: Bloomberg Terminal LP

Polskiemu indeksowi najbardziej ciążą dziś spółki energetyczne, paliwowe i wydobywcze. Może to sygnalizować obawę o popyt na te surowce, co jest sygnałem recesyjnym. Niewielkie odbicie widoczne jest na spółkach detalicznych i bankach.

Dane makroekonomiczne:



Decyzja Fed będzie kluczowym wydarzeniem dla wszystkich rynków finansowych. Konsensus dość jednogłośnie zakłada obniżkę stóp o 25 pb oraz relatywnie gołębi ton komunikatu, co miałoby potwierdzić determinację banku centralnego do wspierania gospodarki. Jeśli jednak Fed zdecyduje się na mniejszy ruch lub przyjmie bardziej jastrzębią retorykę, mogłoby to zaskoczyć inwestorów i wywołać gwałtowną reakcję, a w skrajnym scenariuszu nawet krótkoterminową panikę na rynkach.

W20 (D1)

Źródło: Xstation

Układ na wykresie odpowiada formacji głowy z ramionami, która klasycznie sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu. Linia szyi przebiega w rejonie 2800 pkt i to właśnie ten poziom jest obecnie kluczowy. Trwałe przełamanie oporu otworzyłoby drogę do głębszej korekty w kierunku 2730 pkt. Z drugiej strony, dopóki wsparcie pozostaje nienaruszone, kupujący mają jeszcze szansę na obronę i próbę powrotu powyżej 2850 pkt, co mogłoby zanegować wymowę formacji. W praktyce więc rynek znalazł się w strefie krytycznej, a kierunek wybicia prawdopodobnie nada kierunek dla wykresu na najbliższe tygodnie.

Wiadomości ze spółek:



COLUMBUS ENERGY (CLC.PL) - Zaproszenie instytucji państwowych do negocjacji w sprawie zakupu „technologii perowskitowej”, kurs rośnie o około 10%.



Red Square Games (RSG.PL) - Ujawnienie znanej marki wraz z rozpoczęciem kampanii marketingowej, kurs akcji rośnie ponad 20%.

Grupa Azoty (ATT.PL) - Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3 319 mln zł. EBITDA była ujemna i wyniosła -71 mln zł a marża wzrosła o 1,7 pp.