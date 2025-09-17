Wykres dnia: GBPUSD (17.09.2025)

Funt brytyjski traci dzisiaj 0,1% względem dolara, pozostając jednocześnie najbardziej odpornym na odbicie USD pośród wszystkich walut G10. Zgodny z oczekiwaniami, ale wciąż rekordowo wysoki odczyt CPI wiąże ręce Bankowi Anglii, a uwagę na Wielkiej Brytanii skupia druga w tym roku oficjalna wizyta Donalda Trumpa. Dzisiejsza korekta na GBPUSD zatrzymała się na poziomie 78,6 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Wsparcie to jest dość wątłe biorąc pod uwagę prawdopodobny skok zmienności podczas decyzji Fed, jednak utrzymanie się kursu powyżej 10-dniowej EMA (żółty) powinno zabezpieczyć aktualny trend wzrostowy. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dzisiaj kurs GBPUSD? Inflacja w Wielkiej Brytanii utrzymała się w sierpniu na poziomie 3,8% r/r, największym od stycznia 2024 roku. Presja cenowa rozwija się na Wyspach pomimo wciąż restrykcyjnego poziomu stóp procentowych (aktualnie: 4%), powolnego wzrostu gospodarczego i kulejącej efektywności pracy, jednak zgodny z oczekiwaniem odczyt w połączeniu z szerszym odbiciem na dolarze przerywają 2-dniową serię ponadprzeciętnych wzrostów na GBPUSD.

Wzrost cen najmu i nieruchomości wciąż stanowi główne obciążenie dla portfeli brytyjskich konsumentów (+6%). Uciążliwy jest również wzrost cen żywności, który w ujęciu rok do roku znajduje się w czołówce sektorów sierpniowego odczytu (+5,1%). Odczyt zbalansował z kolei spadek dynamiki cen w usługach transportowych (głównie za sprawą stabilizacji cen usług przelotów) oraz w hotelach i restauracjach.

Brak niespodzianek w ramach dzisiejszego CPI nieco ostudził byczy sentyment na funcie, jednak odwrotne kierunki polityki monetarnej w UK i USA powinny dalej oferować wsparcie dla brytyjskiej waluty. Rynek jest zgodny, że Fed obniży dzisiaj stopy procentowe o 25 pb, a Bank Anglii utrzyma je jutro na niezmienionym poziomie. Ponadto, biorąc pod uwagę presję płacową i najwyższy wśród krajów G10 poziom inflacji w UK, BoE, w przeciwieństwie do Fed, nie ma w ogóle przestrzeni na bycie “bardziej gołębim od oczekiwań”.

W tle odbywa się również druga w tym roku wizyta Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii, która obok obszernego ceremoniału będzie również polem do kluczowych negocjacji handlowych i inwestycyjnych. Podjęto już m.in. decyzję o zawarciu tzw. Tech Prosperity Deal, który zakłada inwestycje amerykańskich gigantów technologicznych (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) w brytyjski sektor technologii kwantowych i AI na łączną kwotę ok. 31 mld funtów.

