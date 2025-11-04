Kalendarz ekonomiczny: Wystąpienia bankierów centralnych; wyniki kwartalne Ferrari, AMD oraz Pfizer (04.11.2025)

Azjatyckie rynki akcji otworzyły się głównie na minus, podążając za mieszanymi nastrojami z Wall Street, choć technologia nadal radziła sobie lepiej. Indeks Nikkei w Japonii stracił około 0,36%, koreański Kospi spadł o 1,6%, a Shanghai Composite spadł o 0,19%. W Hongkongu Hang Seng zyskał jednak 0,2%. Mimo optymizmu związanego z technologicznym rajdem napędzanym sztuczną inteligencją, inwestorzy pozostają ostrożni wobec rosnących wycen i sygnałów Fed dotyczących polityki stóp procentowych.

Rezerwa Banku Australii utrzymała stopę kasową na poziomie 3,6%, co było zgodne z oczekiwaniami, podkreślając, że część wzrostu inflacji w trzecim kwartale miała charakter przejściowy. Na rynkach europejskich kontrakty terminowe sugerują słabsze otwarcie — Euro Stoxx 50 futures spadły o 0,8% po lekkich wzrostach w poniedziałek. Indeks walutowy DXY pozostaje stabilny, a waluty antypodów, zwłaszcza AUD, tracą po decyzji RBA. Jen japoński radzi sobie lepiej, wspierany popytem na bezpieczne aktywa i interwencjami werbalnymi.

W kalendarzu makroekonomicznym uwagę zwracają dzisiejsze wydarzenia, m.in. konferencja prasowa kanclerz Reeves w UK zapowiadająca możliwe złamanie obietnicy o nierozwijaniu podatku dochodowego, dane z Kanady, Nowej Zelandii oraz kluczowe wystąpienia bankierów centralnych i wyniki kwartalne firm takich jak Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer i Uber, które będą istotne dla dalszych ruchów rynkowych.

Szczegółowy kalendarz dnia poniżej:

08:40, Strefa Euro - Przemówienie prezesa EBC, Lagarde

09:00, Hiszpania - dane z rynku pracy za październik:

Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii: prognoza 5,2K; poprzednio -4,8K;

09:00, Nowa Zelandia - Raport RBNZ na temat stabilności finansowej

11:00, Strefa Euro - Przemówienie prezes EBC, Lagarde

12:35, Stany Zjednoczone - Przemówienie bankier FOMC, Bowman

14:30, Kanada - bilans handlowy za wrzesień:

Wartość eksportu: poprzednio 60,58B;

Wartość importu: poprzednio 66,91B;

Bilans handlowy: poprzednio -6,32B;

22:30, Stany Zjednoczone - raport EIA:

Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej: poprzednio -4,000M;

22:45. Nowa Zelandia - Dane z rynku pracy za Q3 (koszty zatrudnienia, zmiana zatrudnienia, stopa bezrobocia)

23:00, Nowa Zelandia - Przemówienie Prezesa RBNZ, Orra