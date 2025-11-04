Poranna odprawa (04.11.2025)

Indeksy azjatyckie radzą sobie mieszanie przed sesją europejską: Nikkei 225 spada o 0,36%, Hang Seng zwyżkuje o 0,25%, a Shanghai Composite traci 0,19%. Problemy sektora AI i spadek dynamiki wzrostu w Chinach wpływają na nastroje inwestorów.​

Kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy spadają przed otwarciem w Europie, z S&P 500 zniżkującym o 0,9% i Nasdaq futures o 1,2%. Nastroje są negatywne po szybkim wzroście poprzedniego dnia, a inwestorzy oczekują bardziej ostrożnej sesji.​

W trzecim kwartale 2025 r. firma Palantir przekroczyła oczekiwania analityków, osiągając przychody w wysokości 1,18 mld dolarów, co stanowi wzrost o 63% w ujęciu rok do roku, a zysk netto wzrósł do 476 mln dolarów. Firma podniosła prognozę na czwarty kwartał, wskazując, że silny popyt na jej platformę AI napędza dalszy wzrost, a sprzedaż do sektora rządowego, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Palantir, wzrosła o 52%. Akcje spółki spadły o ponad 4% po zamknięciu rynku, co może oznaczać, że lepsze od oczekiwanych wyniki były wcześniej uwzględnione w cenach.

Rezerwa Banku Australii (RBA) pozostawiła stopę procentową na poziomie 3,6%, jak oczekiwano. Prezes Michele Bullock wskazała, że możliwe, iż nie będzie dalszych cięć stóp, a inflacja pozostanie powyżej celu do drugiej połowy 2026 roku. Ton wypowiedzi Bullock oraz komentarz po decyzji banku wydają się ostrożnie jastrzębie, co powoduje delikatne osłabienie AUD.​

Minister finansów Japonii, Satsuki Katayama, ostrzegła przed "jednostronnymi" i gwałtownymi ruchami jena, wskazując na potrzebę monitorowania rynku walutowego z dużą pilnością. Yen osłabił się do poziomu najniższego od połowy lutego, ale reakcja rządu może powstrzymać dalsze spadki Katayama powiedziała o „jednostronnych gwałtownych ruchach” jena﻿ .​

Chiny ogłosiły subsydia na energię dla największych centrów danych przetwarzających AI, takich jak ByteDance, Alibaba i Tencent, zmniejszając ich rachunki za energię o połowę. Jest to element strategii wspierania krajowego przemysłu układów AI w odpowiedzi na ograniczenia w imporcie amerykańskich chipów.​

Na rynku walutowym USD pozostaje silny, z indeksem DXY około 99,7, blisko trzy-miesięcznego maksimum. Najlepiej radzi sobie w chwili obecnej jen japoński. W tym samym czasie największe spadki widzimy na Walutach Antypodów.

Złoto odnotowuje spadek o 0,65%, obecnie około 3975 USD za uncję trojańską, pomimo długoterminowego trendu wzrostowego.

Ropa naftowa Brent spada nieznacznie o około 0,30% do 64,71 USD za baryłkę i utrzymuje się poniżej 50-dniowej EMA, co może wskazywać na nieprzerwanie utrzymujący się trend spadkowy na instrumencie.