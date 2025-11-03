Podsumowanie dnia: Kryptowaluty pod presją; US100 napędza Wall Street

- .
- Indeksy: Dysproporcja pomiędzy AI a resztą rynku pogłębia się. S&P 500 zanotował wzrost 0,3%, Nasdaq Composite zyskał 0,7%, natomiast Dow Jones spadł 0,4%. Dystrybucja wzrostów pozostaje wysoce skoncentrowana — ponad 400 spółek z S&P 500 notuje spadki, co potwierdzają słabe wskaźniki szerokości rynku. Rosną spółki technologiczne. Słabo radzą sobie sektory finansowe oraz tradycyjnego przemysłu.
- Spółki technologiczne: Umowy AI napędzają rynek. Amazon zyskuje 5%, Nvidia zyskała 3%, a Micron Technology wybiła się o 5% po serii głośnych umów w sferze AI. Podpisane kontrakty o wartości 38 miliardów dolarów (Amazon-OpenAI) oraz 9,7 miliarda dolarów (Iren-Microsoft) oznaczają kolejne miesiące stabilnego zapotrzebowania na nowe technologie.
- Makro: ISM dla przemysłu wypada mieszanie. Indeks ISM za październik wypadł powyżej oczekiwań na poziomie 49,5 (oczekiwano 48,7), pozostając w terytorium kontrakcji. Indeks cen spadł do 58 z poprzednich 61,9 — piąty spadek z rzędu — co wskazuje na ograniczające się możliwości przerzucania kosztów na konsumentów. Zatrudnienie wykazało lekki wzrost, a nowe zamówienia pozostały stabilne, sugerując umiarkowanie lepszą kondycję sektora niż wskazywałaby na to wcześniejsza projekcja.
- Polityka monetarna: Fed pozostaje otwarty, ale ostrożny. Mary Daly z Fed podkreśliła, że decydenci powinni zachować otwartość na grudzień, choć będą wspierać utrzymanie umiarkowanie restrykcyjnej polityki. Jej komunikat sugeruje pauzę w łagodzeniu warunków, ponieważ inflacja wciąż utrzymuje się powyżej celu 2,5 procent.
- Waluty: Dolar wznawia wzrosty. EURUSD wznawia trend spadkowy na początku nowego tygodnia handlu. Relatywnie dobrze radzi sobie również funt brytyjski. Pod presją spadkową utrzymują się dzisiaj w szczególności dolar kanadyjski oraz frank szwajcarski.
- Surowce: Ropa pod presją, złoto lekko odbija. Ropa naftowa (WTI) oscyluje wokół 61,16 USD za baryłkę, przyciskana przez obawy o nadpodaż w 2026 roku i słaby popyt z Azji. Złoto lekko zyskuje na wartości, wspierane niepewnością wokół ścieżki stóp procentowych. Szerszy obraz surowców pokazuje rynek zdominowany przez fundamenty podaży i popytu, gdzie makroekonomiczne cechy będą decydować o kierunkach w nadchodzących miesiącach.
- Kryptowaluty: Bitcoin najniżej od połowy października. Główna kryptowaluta traci dzisiaj na wartości 2,6% i wybija ja się poniżej 107 000 USD. Inne kryptowaluty radzą sobie jednak jeszcze gorzej. Ethereum zniżkuje obecnie o 5,5%, a Polygon o blisko 10%.
Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street i dolarze 🗽EURUSD zyskuje
Kontrakty na kawę spadają wobec rekordowych dostaw z Brazylii do Europy
Kakao traci 3% wobec pozytywnych danych o zbiorach z Afryki Zachodniej
Bitcoin i Ethereum kontunnują spadki wobec słabych nastrojów Wall Street 📉
