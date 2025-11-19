PILNE: Bilans handlu zagranicznego USA powyżej prognoz

14:30 – USA – Handel zagraniczny – sierpień
- Bilans handlu zagranicznego (USD): -59.6 mld (prognoza: -60,4 mld; poprzednio: -78,3 mld)
W sierpniu Stany Zjednoczone odnotowały deficyt w handlu zagranicznym na poziomie 59,6 mld USD, co oznacza, że import przewyższał eksport. Jest to wynik nieco lepszy niż wcześniejsze dane wstępne (-61,4 mld USD) i znacznie korzystniejszy od prognozowanych -78,2 mld USD, co wskazuje na zmniejszenie deficytu w porównaniu do oczekiwań analityków. Eksport wyniósł 280,8 mld USD, utrzymując się na stabilnym poziomie w stosunku do wcześniejszych prognoz (280,6 mld USD), co świadczy o stałym popycie na amerykańskie towary i usługi za granicą. Import osiągnął 340,4 mld USD, co jest niższym wynikiem niż wcześniejsze szacunki, a jego spadek przyczynił się do ograniczenia deficytu handlowego. Ogólnie sierpniowe dane wskazują na poprawę bilansu handlowego USA dzięki utrzymaniu stabilnego eksportu przy jednoczesnym zmniejszeniu importu.
Źródło: xStation5
