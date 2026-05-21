Kalendarz makro - Czy słabe PMI z Azji wskażą na słabość w Europie i USA?

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny wydaje się być dosyć wyraźnie rozbudowany, ale warto zwrócić uwagę, że sporo ważnych danych zostało już opublikowanych podczas sesji azjatyckiej. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych z nich, choć jednocześnie warto też podkreślić, że obraz pozostawiony po publikacjach indeksów PMI nie wygląda najlepiej, co również może sugerować nieco gorsze odczyty z perspektywy europejskiej czy amerykańskiej.

Australia (Schłodzenie rynku pracy)

Kwietniowy raport z rynku pracy przyniósł wyraźne pogorszenie kondycji gospodarczej. Stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła do 4,5% (najwyższy poziom od listopada 2021 r., prognozowano 4,3%), a zatrudnienie spadło o 18,6 tys. miejsc pracy (wobec oczekiwanego wzrostu o 17,5 tys.). Słabość potwierdza też spadek współczynnika aktywności zawodowej do 66,7% oraz skok bezrobocia wśród młodszej grupy zawodowej powyżej 11%. Jedyne dodatnie odchylenie to wzrost liczby przepracowanych godzin o 0,8%. Dane te mocno przybliżają Bank Rezerw Australii (RBA) do pauzy w podwyżkach stóp procentowych w czerwcu.

Japonia (Eksportowa petarda)

Kwiecień przyniósł potężne, lepsze od oczekiwań odbicie w japońskim handlu zagranicznym. Bilans handlowy zanotował nadwyżkę na poziomie 301,9 mld JPY (rynek spodziewał się deficytu rzędu -29,7 mld JPY), co jest zasługą wystrzału eksportu o 14,8% r/r (prognoza: 9,3%). Z kolei marcowe zamówienia na maszyny spadły o -9,4% m/m (gorzej od prognozowanych -8,1%), ale w ujęciu rocznym wzrosły o 5,9% r/r, mocno bijąc konsensus (4,5%).

Silny AUD dzięki geopolityce, ale jedynie na moment

Dolar australijski był jedną z mocniejszych walut podczas wczorajszej sesji, głównie ze względu na nadzieje związane z Bliskim Wschodem. Dzisiejsze dane prowadzą do kolejnej fali wyprzedaży na AUD. Aussie korzystał na fali potencjalnego wzrostu surowców przemysłowych, ale dzisiaj dane oraz powrót wzrostu cen ropy ponownie osłabia walutę.

Kalendarz makroekonomiczny

09:15 Francja - Wskaźnik PMI dla przemysłu – Flash (Maj). Konsensus: 52,2. Poprzedni odczyt: 52,0.

09:15 Francja - Wskaźnik PMI dla usług – Flash (Maj). Konsensus: 46,4. Poprzedni odczyt: 46,6.

09:30 Niemcy - Wskaźnik PMI dla przemysłu – Flash (Maj). Konsensus: 51,1. Poprzedni odczyt: 51,0.

09:30 Niemcy - Wskaźnik PMI dla usług – Flash (Maj). Konsensus: 47,2. Poprzedni odczyt: 47,0.

09:30 Polska - Produkcja przemysłowa (Kwiecień). Konsensus: 4,1% r/r. Poprzedni: odczyt: 9,4% r/r.

09:30 Polska - Płace (Kwiecień). Konsensus: 6,0% r/r; Poprzedni odczyt: 9,4% r/r

10:00 Strefa Euro - Zbiorczy wskaźnik PMI – Flash (Maj). Konsensus: —. Poprzedni odczyt: 49,2.

14:30 USA - Zgłoszenia o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 210K. Poprzedni odczyt: 211K.

14:30 USA - Indeks produkcyjny Philadelphia Fed (Maj). Konsensus: 19,0. Poprzedni odczyt: 18,0.

14:30 USA - Pozwolenia na budowę (Kwi). Konsensus: 1,37M. Poprzedni odczyt: 1,39M.

14:30 USA - Rozpoczęte budowy domów (Kwi). Konsensus: 1,45M. Poprzedni odczyt: 1,41M.

15:45 USA - Wskaźnik PMI dla przemysłu – Flash (Maj). Konsensus: 53,0. Poprzedni odczyt: 53,8.

15:45 USA - Wskaźnik PMI dla usług – Flash (Maj). Konsensus: 51,1. Poprzedni odczyt: 51,1 .