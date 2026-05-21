Komentarz walutowy: Rynek pracy wywróci trend na AUD?

Najnowsze dane makroekonomiczne z Australii budzą spory niepokój globalnych inwestorów. Zaskakujący wzrost bezrobocia oraz bardzo słabe odczyty w przemyśle stawiają pod znakiem zapytania dalsze jastrzębie kroki lokalnego banku centralnego. Taka mieszanka informacji stwarza ogromne ryzyko dla przyszłości tamtejszej waluty, która do tej pory czerpała siłę z perspektyw wysokich stóp procentowych.
Złudne nadzieje na kontynuację agresywnych podwyżek stóp
Reserve Bank of Australia przez bardzo długi czas uchodził za absolutnego lidera w globalnym wyścigu zacieśniania polityki monetarnej. Ta niezwykle restrykcyjna postawa skutecznie napędzała wcześniejsze wzrosty dolara australijskiego względem innych głównych walut. Niestety najświeższe raporty z gospodarki brutalnie weryfikują ten optymistyczny obraz i wprowadzają sporo niepewności na rynki finansowe. Stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła do 4,5 procent z poziomu 4,3 procent. Rynek oczekiwał przyrostu miejsc pracy o 17 500 etatów, a tymczasem system stracił aż 18 600 zatrudnionych obywateli. Słabość widać nie tylko na rynku pracy. Czarne chmury zbierają się również nad całym sektorem produkcyjnym oraz usługowym. Złożony indeks PMI spadł do niepokojącej wartości 47,8 punktu, co oznacza wyraźne kurczenie się gospodarki. Jest to bezpośredni efekt rekordowego tąpnięcia w subindeksie nowych zamówień, którego skala nie była widziana od czwartego kwartału 2021 roku. Tak nagłe ochłodzenie koniunktury może wymusić na decydentach natychmiastową zmianę dotychczasowego tonu.
Wycena rynkowa a realne perspektywy zacieśniania
Duży kapitał bacznie obserwuje poczynania władz monetarnych, a rynki terminowe do niedawna dość odważnie zakładały kolejne kroki w górę. Obecnie główna stopa procentowa w Australii wynosi 4,35 procent, natomiast jeszcze chwilę temu inwestorzy wyceniali osiągnięcie szczytu na poziomie przekraczającym 4,86 procent w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Widać było ogromny apetyt na ryzyko i wiarę w nieugiętość australijskich bankierów. Istnieje niezwykle silna korelacja pomiędzy tymi rynkowymi zakładami a faktyczną siłą samej waluty. Waluty surowcowe są wybitnie wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Jeśli napływające fatalne odczyty zmuszą bank centralny do ostatecznej rewizji planów i wstrzymania cyklu podwyżek, gigantyczne fundusze zaczną masowo wycofywać się z długich pozycji. Taki obrót spraw drastycznie osłabi pozycję dolara australijskiego na szerokim rynku finansowym. Dodatkowo ewentualne umocnienie amerykańskiej waluty wspierane przez stabilną politykę Rezerwy Federalnej, napędzaną przez fiasko rozmów z Iranem może tylko przyspieszyć tę gwałtowną wyprzedaż.
Co cieakwe i kluczowe SWAP na terminową stopę procentową RBA na grudzień 2026 notowany jest teraz na poziomie ostatnio widocznym w grudniu 2025 roku, kiedy to notowania AUDUSD oscylowały blisko 0.66 AUD za USD. Obecny kurs pary to natomiast 0.7120.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
PILNE: Tąpnięcie usług w Wielkiej Brytanii - dane PMI 💥
‼️Wyraźna słabość po publikacjach PMI z Francji i Niemiec. Podwyżka EBC zagrożona?
Kalendarz makro - Czy słabe PMI z Azji wskażą na słabość w Europie i USA?
🎉Poranna odprawa – Nvidia i Trump podkręcają nastroje (21.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.