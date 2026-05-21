Komentarz walutowy: Rynek pracy wywróci trend na AUD?

Najnowsze dane makroekonomiczne z Australii budzą spory niepokój globalnych inwestorów. Zaskakujący wzrost bezrobocia oraz bardzo słabe odczyty w przemyśle stawiają pod znakiem zapytania dalsze jastrzębie kroki lokalnego banku centralnego. Taka mieszanka informacji stwarza ogromne ryzyko dla przyszłości tamtejszej waluty, która do tej pory czerpała siłę z perspektyw wysokich stóp procentowych.

Złudne nadzieje na kontynuację agresywnych podwyżek stóp

Reserve Bank of Australia przez bardzo długi czas uchodził za absolutnego lidera w globalnym wyścigu zacieśniania polityki monetarnej. Ta niezwykle restrykcyjna postawa skutecznie napędzała wcześniejsze wzrosty dolara australijskiego względem innych głównych walut. Niestety najświeższe raporty z gospodarki brutalnie weryfikują ten optymistyczny obraz i wprowadzają sporo niepewności na rynki finansowe. Stopa bezrobocia niespodziewanie wzrosła do 4,5 procent z poziomu 4,3 procent. Rynek oczekiwał przyrostu miejsc pracy o 17 500 etatów, a tymczasem system stracił aż 18 600 zatrudnionych obywateli. Słabość widać nie tylko na rynku pracy. Czarne chmury zbierają się również nad całym sektorem produkcyjnym oraz usługowym. Złożony indeks PMI spadł do niepokojącej wartości 47,8 punktu, co oznacza wyraźne kurczenie się gospodarki. Jest to bezpośredni efekt rekordowego tąpnięcia w subindeksie nowych zamówień, którego skala nie była widziana od czwartego kwartału 2021 roku. Tak nagłe ochłodzenie koniunktury może wymusić na decydentach natychmiastową zmianę dotychczasowego tonu.

Wycena rynkowa a realne perspektywy zacieśniania

Duży kapitał bacznie obserwuje poczynania władz monetarnych, a rynki terminowe do niedawna dość odważnie zakładały kolejne kroki w górę. Obecnie główna stopa procentowa w Australii wynosi 4,35 procent, natomiast jeszcze chwilę temu inwestorzy wyceniali osiągnięcie szczytu na poziomie przekraczającym 4,86 procent w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Widać było ogromny apetyt na ryzyko i wiarę w nieugiętość australijskich bankierów. Istnieje niezwykle silna korelacja pomiędzy tymi rynkowymi zakładami a faktyczną siłą samej waluty. Waluty surowcowe są wybitnie wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych. Jeśli napływające fatalne odczyty zmuszą bank centralny do ostatecznej rewizji planów i wstrzymania cyklu podwyżek, gigantyczne fundusze zaczną masowo wycofywać się z długich pozycji. Taki obrót spraw drastycznie osłabi pozycję dolara australijskiego na szerokim rynku finansowym. Dodatkowo ewentualne umocnienie amerykańskiej waluty wspierane przez stabilną politykę Rezerwy Federalnej, napędzaną przez fiasko rozmów z Iranem może tylko przyspieszyć tę gwałtowną wyprzedaż.

Co cieakwe i kluczowe SWAP na terminową stopę procentową RBA na grudzień 2026 notowany jest teraz na poziomie ostatnio widocznym w grudniu 2025 roku, kiedy to notowania AUDUSD oscylowały blisko 0.66 AUD za USD. Obecny kurs pary to natomiast 0.7120.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB