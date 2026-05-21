Kontrakty na kawę Arabica na ICE (COFFEE) notowane są na najniższych poziomach od jesieni 2024 roku w miarę jak rynek koncentruje się na trwających zbiorach w Brazylii i perspektywie wzrostu podaży z największego producenta kawy na świecie. Ecom Group, jeden z największych globalnych traderów kawy, sygnalizuje, że tegoroczne zbiory mogą okazać się hitorycznie rekordowe. Taki wynik miałby fundamentalne znaczenie dla rynku, ponieważ duża brazylijska podaż mogłaby odbudować globalne zapasy kawy. Arabika spadła już w tym roku o ponad 20%, głównie z powodu lepszych perspektyw dla brazylijskiej produkcji, ale by mieć lepszy obraz sytuacji należy sprawdzić, co wyceniają duzi spekulanci i producenci, raportujący do CFTC w ramach raportu Commitment of Traders.

Zapasy w magazynach monitorowanych przez giełdy kurczyły się przez ostatnie pięć lat, po serii sezonów dotkniętych suszami i przymrozkami. Stopniowo rynek przechodzi z narracji deficytu i napiętych zapasów w stronę narracji potencjalnej nadwyżki.

Krótkoterminowym ryzykiem pozostaje pogoda: ostatnie opady w Brazylii budzą obawy o możliwe przerwy w zbiorach i pogorszenie jakości ziaren w wybranych regionach - m.in. w Minas Gerais.

Meteorolodzy z Climatempo prognozują obfite deszcze w najbliższych dniach, a także silną niestabilność pogodową w rozległych regionach produkcyjnych wokół Sao Paulo w kolejny weekend.

Jak dotąd opady nie były jednak wystarczające, aby istotnie zakłócić tegoroczne zbiory. Rabobank ocenia, że przy braku poważnego zdarzenia pogodowego rynek stopniowo przejdzie w fazę dużej nadwyżki, co powinno działać w kierunku niższych cen.

Z drugiej strony w sezonie 2027 oczekiwane silne El Nino może negatywnie wpłynąć na przyszłoroczną produkcję w Brazylii. Dodatkowym problemem może być opóźnienie deszczów we wrześniu i październiku, czyli w kluczowym okresie kwitnienia.

Obecny spadek cen opiera się głównie na bardzo dobrych oczekiwaniach dla bieżącego sezonu, ale rynek kawy szybko reaguje na sygnały ryzyka pogodowego dla kolejnych zbiorów, a popyt ze strony klientów z Chin systematycznie rośnie. Podsumowując, obecnie przewagę ma scenariusz podażowy i presja na ceny, ale pogoda w Brazylii pozostaje głównym czynnikiem, który może szybko zmienić układ sił na rynku. Patrząc na wykres, widzimy, że ceny osunęły się do poziomów z połowy listopada 2024 roku.

Wykres COFFEE (D1)

Dla byków kluczowy obecnie jest powrót powyżej 280, gdzie widzimy istotne reakcje cenowe, a niedźwiedzie mogą chcieć zepchnąć ceny w stronę 240, gdzie obserwujemy kolejny "przystanek" ważny z perspektywy price action - lokalne minima z jesieni 2024 roku.

Źródło: xStation5

Spekulanci grają do jednej bramki z producentami?

Raport CoT dla kawy Arabica (ICE, 12 maja 2026) pokazuje rynek w trakcie wyraźnej zmiany narracji: od strachu o podaż do coraz mocniejszego grania pod dużą brazylijską produkcję i spadek cen. Najważniejsza zmiana jest taka, że Commercials (fizycznie zaangażowani w rynek, hedgujący dostawy) nadal są mocno short, ale ich shorty zaczynają maleć, podczas gdy Managed Money agresywnie redukuje longi i zwiększa shorty. To bardzo istotna relacja, bo Commercials zwykle właśnie reprezentują fizyczny rynek kawy, czyli eksporterów, producentów i hedgerów, a Managed Money to fundusze spekulacyjne reagujące głównie na momentum i sentyment. Commercials mają 38 841 longów i 64 470 shortów, czyli netto około -25,6 tys. kontraktów. Nadal są więc wyraźnie nastawieni na zabezpieczanie sprzedaży przy obecnych cenach. Kluczowe jest jednak to, że ich longi wzrosły o +5 527, a shorty spadły o -902. To sugeruje, że sektor komercyjny przestaje już tak agresywnie hedge’ować dalsze spadki, częściowo domyka zabezpieczenia i może uważać, że rynek zrobił już sporą część ruchu spadkowego. Z kolei grupa Managed Money zachowuje się bardziej bearish niż tydzień wcześniej. Fundusze mają 46 876 longów i 16 506 shortów, czyli netto około +30,4 tys. kontraktów. Sama pozycja netto nadal jest dodatnia, ale ważniejsza jest dynamika zmian: longi spadły o -895, a shorty wzrosły aż o +3 578. To pokazuje wyraźną zmianę sentymentu spekulacyjnego. Fundusze przestają wierzyć w scenariusz trwałego deficytu, rynek zaczyna wyceniać większą podaż z Brazylii i pojawia się coraz więcej aktywnego grania pod dalsze spadki. Wcześniejszy, rozgrywany „wzrost cen z przyczyn pogodowych” słabnie, a rynek przechodzi w fazę budowania narracji nadwyżki podaży. Ciekawy jest też wzrost pozycji spreadowych u Managed Money o +1 883, co sugeruje bardziej taktyczne strategie między seriami kontraktów, zamiast prostego directional long. Open Interest wzrósł do 182 249 kontraktów, czyli o +6 204 tygodniowo. To ważne, bo spadki cen przy rosnącym OI zwykle oznaczają, że nowy kapitał wchodzi po stronie short. Technicznie jest to sygnał potwierdzający trend spadkowy. Udział Commercials w shortach rynku pozostaje bardzo wysoki i wynosi 35,4% całego OI po stronie short. To nadal pokazuje, że fizyczny sektor wykorzystuje relatywnie wysokie ceny do zabezpieczania sprzedaży. Jednocześnie udział Managed Money w longach spadł z 39,3% do 25,7% OI, co oznacza dużą zmianę sentymentu względem wcześniejszego bardzo byczego pozycjonowania funduszy.

Rynek wygląda więc obecnie tak: Commercials są nadal strukturalnie bearish, ale mniej agresywni niż wcześniej, a fundusze dopiero zaczynają przechodzić w bardziej bearish pozycjonowanie. To często oznacza środkową fazę większego ruchu spadkowego: smart money z fizycznego rynku częściowo realizuje wcześniejsze hedge’e, podczas gdy spekulacja dopiero zaczyna odwracać pozycje. W krótkim terminie rynek pozostaje podatny na odbicia techniczne, bo fundusze nadal mają sporą dodatnią pozycję netto, a każda pogoda zagrażająca Brazylii może wywołać short covering. Średnioterminowo raport wspiera jednak scenariusz większej podaży, odbudowy zapasów i stopniowo niższych cen arabiki, o ile pogoda w Brazylii nie pogorszy się istotnie. Źródło: CFTC, CoT

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB