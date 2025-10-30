Kalendarz makro - Decyzja EBC i kolejne wyniki technologicznych gigantów

- Decyzja EBC o stopach procentowych
- Wyniki Apple'a oraz Amazona
- Decyzja EBC o stopach procentowych
- Wyniki Apple'a oraz Amazona
Zdecydowana większość najważniejszych wydarzeń z tego tygodnia jest już za nami. Fed ściął stopy procentowe, ale wysłał jastrzębi komunikat. Technologiczne giganty z Wall Street opublikowały wyniki, a spotkanie Trump-Xi przyniosło pozytywny rezultat, choć tak naprawdę jest to powrót do wcześniejszego statusu quo. Przed nami kilka publikacji z Europy, decyzja Europejskiego Banku Centralnego oraz po sesji na Wall Street wyniki kolejnych amerykańskich gigantów: Apple’a oraz Amazona.
Kalendarz:
- 09:00 Hiszpania - Inflacja CPI (prognoza: 2,9% r/r; poprzednio: 3,0% r/r)
- 10:00 Niemcy - PKB za Q3 (prognoza: 0,0% r/r; poprzednio: -0,3% r/r)
- 11:00 Strefa euro - PKB za Q3 (prognoza: 0,1% r/r; poprzednio: 0,1% r/r)
- 14:00 Niemcy - Inflacja CPI za październik (prognoza: 2,2% r/r; poprzednio: 2,4% r/r)
- 14:15 Strefa euro - Decyzja o wysokości stóp procentowych (prognoza: 2,0%; poprzednio: 2,0% r/r)
- 14:45 Strefa euro - Konferencja prasowa po decyzji EBC
- 15:30 USA - Zapasy gazu (prognoza: 71 bcf; poprzednio: 87 bcf)
Wyniki spółek:
- Apple (AAPL.US) - po sesji
- Amazon (AMZN.US) - po sesji
- Eli Lilly (LLY.US) - przed sesją
- Mastercard (MA.US) - przed sesją
- Merck (MRK.US) - przed sesją
- S&P Global (SPGI.US) - przed sesją
Komentarz Giełdowy: Rynek dwóch prędkości
US OPEN: Powell, MAG7 i Trump mieszają sentment na rynku
Apple przed wynikami: Usługi, Iphone i Azja
📉 Wyniki Microsoftu Q1 2026 – Mocne liczby, ale inwestorzy boją się przeinwestowania spółki?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.