🚀 Totalne rekordy Alphabet po wynikach napędzanych sztuczną inteligencją

Akcje na Szczytach: Mimo kary od UE, akcje Alphabet zyskały nawet 7% posesyjnie, osiągając nowe maksima i potwierdzając zaufanie inwestorów do modelu synergii AI z tradycyjnym biznesem.

Google Cloud Zaskakuje Rentownością: Segment Cloud odnotował +85% wzrostu dochodu operacyjnego , windując marżę do 23,7% i stając się głównym motorem wzrostu z backlogiem $155 mld.

Historyczny Przychód i AI: Alphabet po raz pierwszy przekroczył 100 mld USD przychodów kwartalnych, udowadniając, że agresywne inwestycje w AI przynoszą spektakularne rezultaty.

Amerykański gigant związany już nie tylko z biznesem wyszukiwarki i przeglądarki internetowej, a obecnie przede wszystkim związany z centrami danych i AI rozbija w pełnym stopniu oczekiwania finansowe. Publikuje przychody rzędu 100 mld USD za miniony kwartał, pierwszy raz w historii i mimo kary związanej z UE, akcje notowane są na historycznych szczytach. Inwestorzy w pełni akceptują agresywną strategię związaną z wydatkami na budowę infrastruktury AI, co na przykładzie Alphabet widać, że mocne inwestycje przynoszą rezultaty.

Alphabet właśnie udowodnił, że wyścig o sztuczną inteligencję wcale nie musi oznaczać kanibalizacji tradycyjnego biznesu. Wyniki za trzeci kwartał 2025 przyniosły historyczne osiągnięcie – po raz pierwszy w historii przychody kwartalne przekroczyły 100 miliardów dolarów, a wszystkie główne segmenty zanotowały dwucyfrowy wzrost. EPS na poziomie 2,87 USD pobił konsensus analityków o 27%, a akcje skoczyły do nowych rekordów tuż po publikacji.

Prawdziwą gwiazdą okazał się Google Cloud, który nie tylko zwiększył przychody o 34% rok do roku do 15,2 mld USD, ale przede wszystkim spektakularnie poprawił rentowność – dochód operacyjny segmentu wzrósł o 85%, a marża operacyjna skoczyła do 23,7% z 17,1% rok wcześniej. To dowodzi, że masywne inwestycje w infrastrukturę AI zaczynają przynosić wymierne efekty biznesowe.

Szczegółowe wyniki finansowe Alphabet za Q3 2025

Przychody i rentowność:

Przychody całkowite: 102,3 mld USD (+16% r/r), powyżej konsensusu 99,9 mld USD (+2,5%). Jest to pierwszy kwartał z przychodami powyżej 100 mld USD – symboliczny kamień milowy w historii firmy



EPS: 2,87 USD (+35% r/r), znacznie powyżej konsensusu 2,26 USD (+27%)



Dochód netto: 35,0 mld USD (+33% r/r)



Marża operacyjna: 30,5% (z uwzględnieniem kary ze strony UE) lub 33,9% bez kary

Spółka prezentuje genialne wyniki, z pierwszym w historii wynikiem przychodów powyżej 100 mld USD. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB



Segmenty biznesowe:

Google Search & Other: 56,6 mld USD (+15% r/r), powyżej konsensusu 55,0 mld USD



YouTube Ads: 10,3 mld USD (+15% r/r), powyżej konsensusu 10,0 mld USD



Google Cloud: 15,2 mld USD (+34% r/r), znacznie powyżej konsensusu 14,8 mld USD



Subscriptions, Platforms & Devices: 12,9 mld USD (+21% r/r)



Google Network: 7,4 mld USD (-2,6% r/r) – jedyny segment ze spadkiem



Rentowność segmentów:

Google Services: Dochód operacyjny 33,5 mld USD (+8,7% r/r), marża operacyjna 38,5%



Google Cloud: Dochód operacyjny 3,6 mld USD (+85% r/r), marża operacyjna 23,7% – największa dynamika wzrostu



Other Bets: Strata operacyjna 1,4 mld USD (pogłębienie o 28%)



Nakłady kapitałowe i perspektywy:

CapEx Q3 2025: 24,0 mld USD (+83% r/r), powyżej konsensusu 22,4 mld USD



Nowa prognoza CapEx na 2025: 91-93 mld USD (poprzednio 85 mld USD)



Backlog Google Cloud: 155 mld USD (wzrost o 46% kw/kw)



Liczba pracowników: 190 167 (+4,9% r/r)

Historyczny kamień milowy

Alphabet przekroczył po raz pierwszy w historii barierę 100 miliardów dolarów przychodów kwartalnych, osiągając 102,3 mld USD. Sundar Pichai, CEO technologicznego giganta, podkreślił: "Alphabet miało wspaniały kwartał, z dwucyfrowym wzrostem w każdej głównej części naszego biznesu". Akcje początkowo zyskały zaledwie 2% w notowaniach posesyjnych, ale po chwili zyskiwały już nawet 7%, co pokazuje, że Alphabet może zyskiwać dalej, nawet przy historycznych szczytach. Warto podkreślić, że spółka chwali się jednymi z najniższych wycen wskaźnikowych wśród wszystkich kluczowych technologicznych spółek, a w szczególności w grupie Mag7. Co więcej, spółka prezentuje zdecydowanie najlepsze wyniki w tej grupie, gdyż Microsoft i Meta tracą po publikacjach.

Akcje Alphabet rosną ponad 7% w notowaniach posesyjnych, co oznacza nowe historyczne szczyty. Źródło: Bloomberg Finance LP

Google Cloud – gwiazda wyników

Google Cloud okazał się największym pozytywnym zaskoczeniem, z przychodami 15,2 mld USD (+34% r/r) i dochodem operacyjnym 3,6 mld USD (+85% r/r). Marża operacyjna segmentu wzrosła do 23,7% z 17,1% rok wcześniej, co dowodzi rosnącej efektywności operacyjnej. Backlog zamówień na koniec kwartału wyniósł 155 mld USD, wzrost o 46% kwartalnie, co sygnalizuje silny perspektywę dalszego wzrostu przychodów w niedalekiej przyszłości.

Wzrost jest napędzany głównie przez infrastrukturę AI – platformy TPU i GPU dla klientów rozwijających rozwiązania sztucznej inteligencji. Anthropic ogłosił ekspansję wykorzystania TPU Google do nawet 1 miliona jednostek w 2026 roku. Ponad 85 000 przedsiębiorstw korzysta obecnie z rozwiązań Gemini AI, a użytkownicy liczeni są w setkach milionów.

Wyszukiwarka i AI – synergia zamiast kanibalizacji

Google Search & Other wygenerował 56,6 mld USD przychodów (+15% r/r), przewyższając oczekiwania. Warto zwrócić uwagę, że integracja AI w wyszukiwarkę doprowadziło do tego, że Google przyciąga wciąż ogromną ilość użytkowników. AI zamiast zastępować wcześniejsze rozwiązania, wspiera je i zwiększa ich produktywność. Inwestorzy obawiali się wcześniej, że może dojść do kanibalizacji tradycyjnego sposobu wyszukiwania.

YouTube i subskrypcje – dywersyfikacja modelu

YouTube Ads osiągnął 10,3 mld USD (+15% r/r), ale jeszcze bardziej imponujący jest wzrost segmentu subskrypcyjnego – Subscriptions, Platforms & Devices wzrósł o 21% r/r do 12,9 mld USD. Alphabet ma obecnie ponad 300 milionów płatnych subskrypcji, głównie dzięki YouTube Premium (125 mln subskrybentów) i Google One. Jak widać, spółka nie tylko rozwija nowe segmenty, ale również ma solidne podstawy, które z roku na rok prezentują coraz lepsze wyniki.

Kara UE – obciążenie jednorazowe

Wyniki finansowe obciążyła kara Komisji Europejskiej w wysokości 3,5 mld USD za naruszenie przepisów antymonopolowych na rynku technologii reklamowych. Bez tej kary dochód operacyjny wyniósłby 34,7 mld USD (+22% r/r) z marżą 33,9%. Google zapowiedział odwołanie, a rynek traktuje to jako czynnik jednorazowy.

Gemini AI – rosnąca adopcja

Aplikacja Gemini osiągnęła 650 milionów miesięcznych aktywnych użytkowników według deklaracji z Q3 2025, w porównaniu do 350 milionów w kwietniu 2025. Platforma przetwarza obecnie 7 miliardów tokenów na minutę przez bezpośrednie API klientów. Choć Gemini wciąż ustępuje ChatGPT (szacunkowo 600 mln użytkowników miesięcznych), integracja z ekosystemem Google (Gmail, Maps, Search) napędza szybką adopcję. Wielu obserwatorów uważa modele Google za najlepsze, a ścisła współpraca z Anthropic może doprowadzić do jeszcze większego rozwoju w dziedzinie modeli sztucznej inteligencji. Warto również wskazać, że Alphabet jest jednym z liderów w wyścigu związanym z komputerami kwantowymi, co jeszcze lepiej roku na przyszłość dla tej spółki

Perspektywy

Wyniki Q3 2025 potwierdzają silną pozycję konkurencyjną Alphabet i skuteczność strategii AI. Dwucyfrowy wzrost we wszystkich głównych segmentach biznesu, spektakularna poprawa rentowności Google Cloud oraz rosnący backlog zamówień (155 mld USD) sygnalizują kontynuację pozytywnego momentum.

Kluczowe będzie monitorowanie zwrotu z agresywnych inwestycji w infrastrukturę AI oraz wpływu regulacji antymonopolowych. Wall Street pozostaje bardzo pozytywnie nastawiony i można oczekiwać również wyraźnych rewizji wycen w górę dla spółki: z 78 analityków, 65 rekomenduje "kupuj", 13 "trzymaj", a żaden nie rekomenduje "sprzedaj". Akcje Alphabet wzrosły w 2025 roku o ponad 45%, osiągając nowe historyczne maksima po publikacji wyników

Wzrost w tym roku to ok. 45%, a uwzględniając notowania posesyjne ponad 50%. Źródło: xStation5

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajaniak@xtb.pl