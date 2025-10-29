📉 Wyniki Microsoftu Q1 2026 – Mocne liczby, ale inwestorzy boją się przeinwestowania spółki?

Obawy o CapEx: Niższe niż oczekiwano wydatki kapitałowe (CapEx) oraz ostrzeżenia o presji na marże podsyciły wątpliwości rynku co do tempa monetyzacji kosztownych projektów AI.

Silny Wzrost, Negatywna Reakcja: Microsoft przekroczył oczekiwania przychodami i zyskami, ale akcje straciły 3% posesyjnie z powodu obaw o zwrot z inwestycji w AI.

Azure Wciąż Liderem: Kluczowy segment Azure odnotował 39% wzrostu (powyżej konsensusu), potwierdzając siłę biznesu chmurowego spółki.

Obawy o CapEx: Niższe niż oczekiwano wydatki kapitałowe (CapEx) oraz ostrzeżenia o presji na marże podsyciły wątpliwości rynku co do tempa monetyzacji kosztownych projektów AI.

Microsoft opublikował solidne wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 (zakończonego 30 września 2025), przekraczając oczekiwania analityków w kluczowych kategoriach, pokazując bardzo mocne wzrosty w segmentach związanych z biznesem chmurowym. Mimo to akcje spółki spadły o nawet 3% w handlu posesyjnym, odzwierciedlając obawy inwestorów dotyczące zwrotu z masowych inwestycji w infrastrukturę AI. Akcje Microsoft tracą w notowaniach posesyjnych. Źródło: Bloomberg Kluczowe wyniki kwartalne Przychody i rentowność: Przychody: 77,7 mld USD (+18% r/r, +17% w stałych kursach walutowych) vs. konsensus 75,55 mld USD

Zysk operacyjny: 38,0 mld USD (+24% r/r) vs. konsensus 35,1 mld USD

EPS (GAAP): 3,72 USD (+13% r/r)

EPS (non-GAAP): 4,13 USD (+23% r/r), wyłączając wpływ inwestycji w OpenAI

Zysk netto (GAAP): 27,7 mld USD (+12% r/r) Wydatki kapitałowe: CapEx: 19,39 mld USD — znacznie poniżej konsensusu 23,04 mld USD, co z jednej strony może być rozczarowaniem, ale z drugiej może pokazywać, że większe wydatki i tak nie zwiększą już perspektywy przychodów. Wyniki segmentów biznesowych Intelligent Cloud (główny motor wzrostu): Przychody: 30,9 mld USD (+28% r/r) vs. konsensus 30,18 mld USD.

Azure i inne usługi chmurowe: +39% r/r (ex-FX) vs. konsensus +37,1% Productivity and Business Processes: Przychody: 33,02 mld USD (+17% r/r) vs. konsensus 32,29 mld USD

Microsoft 365 Commercial cloud: +17% r/r (+15% w stałych kursach)

Microsoft 365 Consumer cloud: +26% r/r

LinkedIn: +10% r/r

Dynamics 365: +18% r/r More Personal Computing: Przychody: 13,76 mld USD (+4% r/r) vs. konsensus 12,88 mld USD

Windows OEM: +6% r/r

Wyszukiwanie i reklama (ex-TAC): +16% r/r Dlaczego akcje spadają? Pomimo pokonania oczekiwań w przychodach i zyskach, rynek zareagował negatywnie z kilku powodów: Obawy o ROI z inwestycji AI: Microsoft wydaje dziesiątki miliardów dolarów na infrastrukturę AI (w FY2025 około 80 mld USD), ale inwestorzy nie widzą jeszcze przekonujących dowodów na proporcjonalny zwrot z tych wydatków.

Guidance i przyszłe CapEx: Rynek oczekiwał jasnych sygnałów o przyspieszeniu monetyzacji AI. Niższe niż oczekiwano CapEx (19,39 mld vs. 23 mld USD) mogą sugerować, że Microsoft dostosowuje tempo inwestycji, co budzi pytania o dynamikę popytu.

Konkurencja w infrastrukturze AI: Pojawiły się doniesienia, że Oracle przejmuje część zamówień infrastrukturalnych od OpenAI (partnera Microsoftu), co może sygnalizować utratę momentum w segmencie hiperowskalowania.

Presja na marże: CFO Amy Hood ostrzegała, że marże mogą być pod presją w miarę rozbudowy centrów danych. W ostatnim kwartale marża operacyjna wyniosła 45%, ale dalsze inwestycje mogą ją obniżyć.

Wycena: Akcje Microsoftu są wyceniane na forward P/E około 35, co stanowi premię względem rynku. Inwestorzy oczekują, że tak wysoka wycena będzie uzasadniona spektakularnym wzrostem przychodów AI. Pozytywne sygnały Microsoft Cloud: 49,1 mld USD przychodów (+26% r/r)

Pozostałe zobowiązania kontraktowe: Wzrost o 51% do 392 mld USD — silny sygnał przyszłego popytu

Free Cash Flow: Spółka wygenerowała 45,1 mld USD z działalności operacyjnej w kwartale

Zwrot kapitału akcjonariuszom: 10,7 mld USD w formie dywidend i skupu akcji Podsumowanie Microsoft dostarczył solidne wyniki, pokonując konsensus w przychodach, zyskach operacyjnych i EPS. Wzrost Azure o 39% (powyżej prognoz 37%) potwierdza siłę platformy chmurowej. Jednak rynek karze spółkę za brak wyraźnego wskazania, jak dotychczasowe inwestycje mają przynieść większe przyszłe zyski. Dodatkowo pojawiająca się konkurencja w segmencie infrastruktury chmurowej stawia znaki zapytania w stosunku do jednego z liderów na tym rynku. Jednocześnie trzeba jednak pamiętać, że perspektywy dalszego wzrostu i rozwoju dla spółki wciąż pozostają ekstremalnie mocne. Akcje spółki traciły 3-4% w notowaniach posesyjnych. Źródło: xStation5 Michał Stajniak, CFA Wicedyrektor Działu Analiz XTB michal.stajniak@xtb.pl

