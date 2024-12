Kalendarz makro - Wall Street wraca do pracy

Drugi dzień świąt jest dniem wolnym dla większości europejskich gospodarek i handel na giełdach nie będzie się odbywał. Z drugiej strony większość rynków azjatyckich działa i dzisiaj Wall Street wraca do normalnej pracy. Po wtorkowym potężnym wzroście napędzanym spółkami technologicznymi, dzisiaj niewielkie wzrosty są kontynuowane i dochodzi do testowania historycznych szczytów na głównych kontraktach terminowych na indeksy na Wall Street.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny zawiera dwa ważne punkty. Po pierwsze jest to stopa procentowa w Turcji i w tym wypadku oczekuje się cięcia stóp o 150 punktów bazowych z rekordowego poziomu 50%, który jest utrzymywany bez zmian od marca 2024 roku. Inflacja w Turcji spadła z ostatniego lokalnego szczytu w maju na poziomie 75% do poziomu 47%. Drugim ważnym punktem są wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, choć jednocześnie w ostatnim czasie nie widać dużych zmian w przypadku tego odczytu.

Kalendarz:

12:00, Turcja - Stopy procentowe CBRT:

Prognoza: 48,5%; poprzednio 50,0%;

14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych kontynuowane:

poprzednio 1.874K;

14:30, Stany Zjednoczone - Zadeklarowani wstępni bezrobotni:

prognoza 223K; poprzednio 220K;

14:30, Stany Zjednoczone - 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek:

poprzednio 225,50K;

19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 7-letnich biletów skarbowych:

poprzednio 4,183%;

22:30, Stany Zjednoczone - Bilans Rezerwy Federalnej:

poprzednio 6.889 bilionów USD;

22:30, Stany Zjednoczone - Salda rezerw w bankach rezerw federalnych:

poprzednio 3,237 bilionów USD;

US500 is close to all time high. Source: xStation5