🍫Kapitulacja kakao na start sezonu

Ceny kakao tracą dzisiaj ponad 4%, w trzeci dzień miesiąca i jednocześnie 3 dzień oficjalnego sezonu właściwego 2025/2026. Od początku tego tygodnia jest to spadek na poziomie ponad 10%. W ostatnich 3 miesiącach (nie wliczając w to rolowani) spadek cen wnosi niemal 30% i kakao jest najgorszym surowcem na świecie w ostatnim czasie. Ceny powróciły do poziomów z początku 2024 roku, a krzywa terminowa jest niemal płaska, co pokazuje, większą pewność rynku dotyczącą podaży.

Kakao jest najgorszym surowcem w ostatnich 3 miesiącach. Źródło: Bloomberg Finance LP

W poniedziałek powinniśmy poznać pierwsze dane dotyczące dostaw do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i już teraz słychać, że będą to dane zdecydowanie lepsze niż wstępnie oczekiwano. Co więcej, w ostatnich tygodniach dostawy były kilkukrotnie wyższe niż przed rokiem, co pokazuje, że od strony podażowej rynek kakao uległ wyraźnej poprawie. Co więcej, Ghana oraz Wybrzeże Kości Słoniowej mają zwiększyć ceny płacone farmerom, co nie tylko doprowadzi do zwiększenia perspektyw produkcyjnych w przyszłości, ze względu na możliwe inwestycje, ale również może doprowadzić do większej chęci oficjalnej sprzedaży kakao, zamiast prowadzenia sprzedaży nielegalnej celem uzyskania wyższych cen.



Cena kakao odchylona jest już o 2 odchylenia standardowe od 1 rocznej średniej, co wskazuje na wyraźne niedowartościowanie. Niemniej patrząc na historię widać, że w 2017 roku, kiedy dynamiki spadków były podobne, cena odchylała się nawet 3 krotnie od średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB



Sezonowość wskazuje, że ceny kakao traciły na przełomie września oraz października, ale później często obserwowaliśmy odbicie. Niemniej, jeśli sezon zbiorów okaże się być dobry, ceny wcale nie muszą rosnąć zgodnie z tym, co pokazują średnie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Krzywa terminowa na kakao jest niemal płaska, patrząc na to, co działo się jeszcze miesiąc temu. To oznacza, że pewność inwestorów dotycząca dostaw jest całkiem spora. Jednocześnie płynność na rynku terminowym pozostaje ekstremalnie niska. Źródło: Bloomberg Finance LP