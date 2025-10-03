🍫Kapitulacja kakao na start sezonu

- Załamanie Cen Kakao: Surowiec traci ponad 10% w tym tygodniu i blisko 30% w trzy miesiące, cofając się do poziomów z początku 2024 roku.
- Poprawa Perspektyw Podaży: Korekta jest efektem lepszych niż oczekiwano dostaw do portów oraz planów podniesienia cen dla farmerów, co sygnalizuje wzrost przyszłej produkcji.
- Płaska Krzywa Terminowa: Niemal płaska krzywa forward wskazuje na zwiększoną pewność rynku co do ciągłości dostaw, mimo technicznego niedowartościowania cen.
Ceny kakao tracą dzisiaj ponad 4%, w trzeci dzień miesiąca i jednocześnie 3 dzień oficjalnego sezonu właściwego 2025/2026. Od początku tego tygodnia jest to spadek na poziomie ponad 10%. W ostatnich 3 miesiącach (nie wliczając w to rolowani) spadek cen wnosi niemal 30% i kakao jest najgorszym surowcem na świecie w ostatnim czasie. Ceny powróciły do poziomów z początku 2024 roku, a krzywa terminowa jest niemal płaska, co pokazuje, większą pewność rynku dotyczącą podaży.
W poniedziałek powinniśmy poznać pierwsze dane dotyczące dostaw do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i już teraz słychać, że będą to dane zdecydowanie lepsze niż wstępnie oczekiwano. Co więcej, w ostatnich tygodniach dostawy były kilkukrotnie wyższe niż przed rokiem, co pokazuje, że od strony podażowej rynek kakao uległ wyraźnej poprawie. Co więcej, Ghana oraz Wybrzeże Kości Słoniowej mają zwiększyć ceny płacone farmerom, co nie tylko doprowadzi do zwiększenia perspektyw produkcyjnych w przyszłości, ze względu na możliwe inwestycje, ale również może doprowadzić do większej chęci oficjalnej sprzedaży kakao, zamiast prowadzenia sprzedaży nielegalnej celem uzyskania wyższych cen.
