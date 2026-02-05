Katastrofa na akcjach Volvo. Czy to koniec ikonicznej marki?

Akcje producenta samochodów Volvo runęły dziś o ponad 20% w trakcie jednej sesji. To jeden z największych spadków w historii spółki, w szczycie przeceny sięgały nawet 28%. Warto jednak pamiętać, że na razie spadki dotyczą wyłącznie „Volvo Cars” , czyli spółki zależnej zajmującej się produkcją samochodów osobowych. Samo „Volvo”, które produkuje ciężarówki i autobusy, nie reaguje na ostatnie wiadomości rynkowe.

Co tak zmartwiło inwestorów?

Wyniki za IV kwartał 2025 r. były iście katastrofalne. Zysk spadł o ponad 60% rok do roku i znacząco rozminął się z oczekiwaniami inwestorów. EPS wyniósł zaledwie 0,43 SEK wobec prognozowanych 1,52 SEK.

Rozczarowały również przychody, choć w mniejszym stopniu. Spadły one rok do roku o kilkanaście procent i wyniosły 94,4 mld SEK wobec oczekiwań na poziomie ok. 100 mld SEK.

Zarząd nie był w stanie przekazać inwestorom żadnych informacji, które mogłyby poprawić sentyment. Zakończono wiele programów dopłat do samochodów elektrycznych, a marże i sprzedaż pozostają pod presją zagranicznej konkurencji oraz wojen handlowych. Przedstawiciele spółki nie próbowali ukrywać, że ostatni rok był trudny, a kolejny, 2026 - nie zapowiada się lepiej.

VOLVCARB.SE (D1)

Źródło: xStation5

Spółka od lat porusza się w silnym trendzie spadkowym. Odbicie i zmianę trendu zanotowała dopiero niedawno, jednak po ostatnich wynikach większość zysków została wymazana. Na korzyść byków wciąż działa momentum średnich EMA