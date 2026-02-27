Złoto wraca w okolice 5200 USD za uncję 📈Co dalej?

Mimo siły amerykańskiego dolara, złoto utrzymuje się w pobliżu 5200 USD za uncję, co oznacza, że spadek względem historycznego szczytu w pobliżu 5600 USD wynosi obecnie ok. 8%. Zarówno globalne napięcia geopolityczne, zakupy i dywersyfikacja aktywów globalnych banków centralnych, jak i intensywny popyt na 'hedging' w otoczeniu globalnej hossy rynku akcji wydają się wspierać fundamentalny popyt na złoto. Podobnie, silne zainteresowanie inwestorów detalicznych w Azji wspiera krańcowy popyt na kruszec zarówno fizyczny, jak i poprzez fundusze ETF. Patrząc na wykres GOLD, widzimy, że cena relatywnie szybko 'pozbierała się po krachu z przełomu stycznia i lutego - teraz próbuje wrócić na rekordowe poziomy. Ostatnio cena uncji złota wzrosła do 5250 USD, gdzie napotkała pierwszy poważniejszy opór na poziomie 71,6 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego. Po wzroście popyt nieco ochłodził się, ale spadki zatrzymały się przy 5130 USD za uncję, gdzie przebiega 61,8 zniesienie Fibonacciego. Teraz cena znajduje się w środkowym przedziale między tymi przedziałami i wydaje się, że powrót powyżej 5200 USD może uprawdopodobnić cen lokalnych maksimów i potencjalne wybicie w kierunku nowych rekordów. Z drugiej strony spadek poniżej 5100 USD mógłby poprzedzać poważny impuls spadkowy. Widzimy też, że cena rośnie w relatywnie wąskim przedziale cenowym, gdzie kluczowym, dolnym jego ograniczeniem wydaje się być obecie ok. 5000 USD za uncję. Wykresy GOLD (D1, H1 interwał) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

