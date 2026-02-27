Akcje Dell rosną 12 % po wynikach 📈 AI napędza 40% r/r wzrost sprzedaży

Dell Technologies opublikował wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny 2026, pokazując rekordowe przychody, zyski i przepływy pieniężne. Spółka jednocześnie przedstawiła bardzo mocne prognozy na rok fiskalny 2027, napędzane dynamicznym wzrostem segmentu serwerów zoptymalizowanych pod AI. Reakcja rynku była wyraźnie pozytywna. Kurs akcji wzrósł w handlu posesyjnym o około 12%.
Wyniki potwierdzają, że Dell coraz mocniej przekształca się z producenta sprzętu PC w kluczowego dostawcę infrastruktury dla centrów danych i rozwiązań AI. Segment ISG odpowiada już za większość dynamiki wzrostu, a przychody z serwerów zoptymalizowanych pod AI rosną w tempie przekraczającym 300% r/r w ujęciu kwartalnym. Spółka poinformowała o ponad 64 mld USD zamówień na serwery AI w FY2026 oraz backlogu na poziomie 43 mld USD na wejściu w nowy rok fiskalny. To sygnalizuje utrzymującą się wysoką widoczność przychodów w kolejnych kwartałach.
Najważniejsze dane z raportu:
Przychody za FY2026: 113,5 mld USD (+19% r/r), rekord w historii spółki
Zysk na akcję (GAAP) FY2026: 8,68 USD (+36% r/r)
Zysk na akcję non-GAAP FY2026: 10,30 USD (+27% r/r)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 11,2 mld USD (rekord)
Zwrot kapitału dla akcjonariuszy w FY2026: 7,5 mld USD
Podwyżka dywidendy o 20% oraz zwiększenie programu skupu akcji o 10 mld USD
Czwarty kwartał FY2026:
Przychody: 33,4 mld USD (+39% r/r), powyżej oczekiwań rynku
EPS (GAAP): 3,37 USD (+57% r/r)
EPS non-GAAP: 3,89 USD (+45% r/r), powyżej konsensusu
Przepływy operacyjne: 4,7 mld USD (rekord kwartalny)
Segment Infrastructure Solutions Group (ISG):
Roczne przychody: 60,8 mld USD (+40% r/r)
Przychody kwartalne: 19,6 mld USD (+73% r/r)
Przychody z serwerów AI w Q4: 9,0 mld USD (+342% r/r)
Roczny zysk operacyjny: 7,1 mld USD (+27% r/r)
Segment Client Solutions Group (CSG):
Roczne przychody: 51,0 mld USD (+5% r/r)
Przychody kwartalne: 13,5 mld USD (+14% r/r)
Segment komercyjny: +16% r/r w Q4
Segment konsumencki: stabilny r/r
Prognozy na FY2027:
Przychody: 138–142 mld USD (środek przedziału 140 mld USD, +23% r/r)
EPS GAAP: 11,52 USD (+33% r/r)
EPS non-GAAP: 12,90 USD (+25% r/r)
Przychody z serwerów AI: około 50 mld USD (+103% r/r)
Q1 FY2027: przychody 34,7–35,7 mld USD, wyraźnie powyżej oczekiwań rynku
Transformacja w kierunku AI
Inwestorom spodobały się przede wszystkim ambitne, ale jednocześnie wiarygodne prognozy na ten rok, wyraźnie przekraczające konsensus rynkowy. Szczególnie istotna jest zapowiedź podwojenia przychodów z serwerów AI do około 50 mld USD. Dodatkowym wsparciem dla wyceny pozostaje silny cash flow, podwyżka dywidendy oraz rozszerzenie programu skupu akcji. W efekcie Dell jest postrzegany jako jeden z głównych beneficjentów globalnego boomu inwestycyjnego w infrastrukturę sztucznej inteligencji.
Wykres akcji Dell (D1)
Akcje Dell rosną dziś prawie 12%, a na wykresie widzimy potencjalnie wzrostową formację przypominającą odwróconą głowę z ramionami.
Źródło: xStation5
