- GUS opublikował paczkę danych makroekonomicznych za kwiecień.
- Wzrost płac istotnie niższy od oczekiwań, co ogranicza ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy.
- Spadają oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych - obecnie rynek wycenia dwa ruchy w górę przed końcem roku.
- Sektor przemysłowy wraca do przyzwoitej dynamiki wzrostu po wyjątkowo ciężkiej zimie.
Dzisiejsza paczka kwietniowych danych opublikowanych przez GUS daje nam kolejne argumenty na poparcie tezy o ograniczonym ryzyku wystąpienia efektów drugiej rundy. Oznacza to niższe ryzyko podwyżek stóp procentowych w późniejszej części roku. Jest to jednocześnie spójne z retoryką prezesa Glapińskiego z ostatniego posiedzenia, w której jastrzębie tony nie były wyraźnie zarysowane.
Uwagę zwracamy przede wszystkim na dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (5,4%). Jej spadek okazał się istotnie silniejszy od oczekiwanego, wykazując najniższy wzrost płac od 2021 r. Szanse na istotne odbicie w najbliższych miesiącach wydają się niewielkie, nawet pomimo rosnących oczekiwań inflacyjnych. To bardzo pozytywna informacja z perspektywy decydentów RPP, których głównym zadaniem jest trzymanie w ryzach presji cenowej. Ogranicza to ryzyko utrwalenia inflacji na podwyższonych poziomach wynikające ze zwiększonej konsumpcji – takowy szok ze strony popytowej byłby dla Rady jasnym sygnałem, że stopy powinny wzrosnąć.
Wykres 1: Wzrost płac i inflacja w Polsce (2004 - 2026)
Źródło: XTB Research (21.05.2026)
Odnotowaliśmy także nieco skromniejszy od oczekiwań, aczkolwiek wciąż mogący napawać względnym optymizmem, wzrost produkcji przemysłowej (3,1%). Towarzyszyły mu jeszcze lepsze dane odnośnie produkcji budowlano-montażowej (4,5%). Mimo wyższych cen surowców (zwłaszcza energetycznych), sektor wciąż pozostaje na pozytywnej trajektorii. Słabe odczyty z pierwszego kwartału roku wydają się być w dużej mierze uwarunkowane wyjątkowo słabymi warunkami pogodowymi, które doprowadziły do spowolnienia w części sektorów, zwłaszcza w budowlanym.
Wykres 2: Produkcja przemysłowa w Polsce (2008 - 2026)
Źródło: XTB Research (21.05.2026)
Mniej ożywiony popyt wewnętrzny (który dodatkowo tonować może mniej dynamiczny wzrost płac) może ciążyć części firm skoncentrowanych na sektorze dóbr konsumpcyjnych. Przemysł powinien jednak korzystać w kolejnych miesiącach z wyższego poziomu inwestycji, które w 2026 r. powinny mieć większy wkład w zakresie dynamiki PKB, niż w roku poprzednim (zwłaszcza biorąc pod uwagę termin zapadalności części funduszy z UE).
Widzimy także w sektorze przemysłowym wzrost presji cenowej (inflacja PPI w górę do 1,9%), na ten moment dalece mniej dynamiczny, niż w wielu innych gospodarkach, w tym USA, gdzie dane zaskoczyły w minionym tygodniu szczególnie silnie (6%). Wzrost ogranicza m.in. program Ceny Paliwa Niżej, który utrzymuje ceny na stacjach benzynowych na dalece niższych poziomach, niż w krajach sąsiednich.
Nad globalną gospodarką wciąż wisi wizja głębszego kryzysu energetycznego w razie długiego impasu w negocjacjach na linii USA-Iran. W obecnym otoczeniu polska gospodarka wciąż radzi sobie jednak co najmniej przyzwoicie, pozostając na dobrej trajektorii do odnotowania przeszło 3-proc. wzrostu PKB, zakładając brak realizacji najczarniejszych rynkowych scenariuszy. Jednocześnie ograniczona na ten moment wydaje się na ten moment presja ku wyższym poziomom stóp procentowych
Rynek, zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami, ogranicza swoje zakłady za podwyżkami stóp, wyceniając w kontraktach FRA ok. 2 ruchy w górę przed końcem roku. Na ten moment wydaje się, że oczekiwania te wciąż są nadmierne, a Rada będzie w zakresie potencjalnego zacieśniania polityki monetarnej ostrożna, wiele może zmienić się jednak oczywiście w przypadku ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
—
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
