Kawa traci blisko 3% po wyższych szacunkach zbiorów w przyszłym sezonie

Kontrakty terminowe na Arabikę na ICE (COFFEE) tracą dziś w wyniku realizacji zysków i długiej likwidacji pozycji, mimo obniżenia przez StoneX prognozy produkcji w Brazylii.

Całkowite zbiory w sezonie 2025/26 szacowane są obecnie na 62,3 mln worków (-3,4% wobec wcześniejszej prognozy, -5,4% r/r).

Produkcja Arabiki obniżona do 36,5 mln worków (-18,4% r/r) z powodu rozczarowujących plonów.

(-18,4% r/r) z powodu rozczarowujących plonów. Robusta osiągnęła rekordowe 25,8 mln worków (+21,9% r/r), wsparta nawadnianiem i korzystnymi warunkami pogodowymi.

Ubiegłoroczna susza mocno uderzyła w plony Arabiki, podczas gdy Robusta skorzystała na intensywnym nawadnianiu i powiększaniu areałów upraw.

StoneX prognozuje jednak, że perspektywy zbiorów Arabiki w sezonie 2026/27 są lepsze – kwitnienie rozpocznie się za ok. miesiąc; opady z okresu listopad–marzec odnowiły drzewa, co sugeruje odbicie w kolejnym cyklu.

Wpływ przymrozków w Minas Gerais jest ograniczony – raport wskazuje na ok. 400 tys. worków .

. Regiony Robusty pozostają silne z wysokim potencjałem produkcji również w przyszłym roku.

COFFEE (interwał H1)

Kawa traci dziś prawie 3%, testując istotne wsparcie na średniej EMA50 (pomarańczowa linia).

