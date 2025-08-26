Kawa traci blisko 3% po wyższych szacunkach zbiorów w przyszłym sezonie

Kontrakty terminowe na Arabikę na ICE (COFFEE) tracą dziś w wyniku realizacji zysków i długiej likwidacji pozycji, mimo obniżenia przez StoneX prognozy produkcji w Brazylii.
Całkowite zbiory w sezonie 2025/26 szacowane są obecnie na 62,3 mln worków (-3,4% wobec wcześniejszej prognozy, -5,4% r/r).
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
- Produkcja Arabiki obniżona do 36,5 mln worków (-18,4% r/r) z powodu rozczarowujących plonów.
- Robusta osiągnęła rekordowe 25,8 mln worków (+21,9% r/r), wsparta nawadnianiem i korzystnymi warunkami pogodowymi.
Ubiegłoroczna susza mocno uderzyła w plony Arabiki, podczas gdy Robusta skorzystała na intensywnym nawadnianiu i powiększaniu areałów upraw.
StoneX prognozuje jednak, że perspektywy zbiorów Arabiki w sezonie 2026/27 są lepsze – kwitnienie rozpocznie się za ok. miesiąc; opady z okresu listopad–marzec odnowiły drzewa, co sugeruje odbicie w kolejnym cyklu.
- Wpływ przymrozków w Minas Gerais jest ograniczony – raport wskazuje na ok. 400 tys. worków.
- Regiony Robusty pozostają silne z wysokim potencjałem produkcji również w przyszłym roku.
COFFEE (interwał H1)
Kawa traci dziś prawie 3%, testując istotne wsparcie na średniej EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.