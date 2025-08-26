Puls GPW: Mieszane odczucia na GPW

WIG20 oddala się od poziomu 3000 pkt

Groźby nowych taryf celnych

Podczas dzisiejszej sesji polskie indeksy nieznacznie tracą. Szeroki warszawski rynek również znajduje się na minusie, notując spadek o 0,18%. Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) oddały niemal cały poniedziałkowy wzrost, spadając poniżej poziomu 2900 pkt. Największy wpływ na słabość indeksu ma sektor bankowy, z PKO BP i Santanderem na czele, który wyraźnie ciąży na WIG20. Mimo to niektóre spółki detaliczne, takie jak Alior, Pekao czy mBank, radzą sobie dziś nieco lepiej od rynku. W tym momencie najlepiej radzi sobie najmniejszy z indeksów, sWIG80, który oscyluje wokół wczorajszego poziomu zamknięcia.

Dodatkowo, na rynkach globalnych wciąż widoczna jest niepewność związana z ostatnimi wypowiedziami Donalda Trumpa oraz doniesieniami o możliwych nowych taryfach celnych, co wpływa na ogólną ostrożność inwestorów i presję na indeksy giełdowe. W kontekście tych czynników inwestorzy powinni bacznie obserwować sytuację na rynku, szczególnie rozwój sytuacji w sektorze bankowym oraz globalne napięcia handlowe, które mogą zadecydować o dalszym kierunku notowań WIG20.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) spadły poniżej psychologiczne poziomu 3000 pkt. Duży wpływ na to miała zapowiedź podwyższenia podatku CIT dla sektora bankowego, który dużo waży w samym indeksie. Indeks próbuje odrobić straty z poprzedniego tygodnia, gdzie za wsparcie służy, gdzie za wsparcie służy 50-dniowa średnia krocząca (niebieski kolor). Obecne testowanie tego poziomu będzie kluczowe dla dalszego kierunku ruchu. Utrzymanie się powyżej EMA 50 może oznaczać stabilizację i możliwość wznowienia trendu wzrostowego, natomiast jego przełamanie otworzy drogę do głębszej korekty w kierunku 100-dniowej średniej kroczącej.

Źródło:xStation5

Wiadomości ze spółek

PGE SA (PGE.PL) ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowoczesnej szczytowej elektrowni gazowej o mocy około 600 MW w Gryfinie. Inwestycja obejmuje nie tylko kompleksowe wykonanie samej elektrowni, ale również 12-letni serwis i utrzymanie powstałego obiektu, co zapewni jego niezawodną i efektywną pracę przez długi czas. Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa systemu energetycznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię oraz konieczności stabilizacji produkcji ze źródeł odnawialnych.

Torpol S.A. (TOR.PL ) poinformował o wynikach przetargu na roboty budowlane na linii kolejowej numer 229 na odcinku Kartuzy i Lębork. Oferta Torpolu została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo Kopalino”. Decyzja zapadła po powtórnej ocenie ofert zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Ostateczne zawarcie umowy zależy od braku odwołań innych uczestników postępowania.

Polenergia S.A. (PEO.PL) zawarła umowę na dostawę modułów fotowoltaicznych dla projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o mocy 35 MWp. Spółka zależna Emitenta, Polenergia Fotowoltaiczna 2 spółka z o.o., podpisała kontrakt z Jinko Solar Denmark ApS na dostawę wymaganej liczby modułów fotowoltaicznych. Wartość umowy wynosi około 3 miliony euro, a jej realizacja planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku. Warunki umowy są zgodne ze standardowymi warunkami rynkowymi dla tego typu kontraktów. Umowa nie obejmuje dostawy inwerterów.











