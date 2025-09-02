Kawa traci ponad 2% i spada po rekordowych wzrostach 📉

Kontrakty terminowe na kawę Arabica (COFFEE) na ICE tracą ponad 2% i wznawiają spadkowe momentum, po tym jak ceny zbliżyły się powyżej poziomu 380. Z jednej strony globalne zapasy kawy pozostają relatywnie niskie, a trudna pogoda w Brazylii, w ostatnich tygodniach sugeruje, że sezonowe zbiory będą słabsze (ulewne deszcze, przymrozki). Dziś obserwujemy jednak realizację zysków po silnych wzrostach, Zmiany prognoz pogody dla regionu Minas Gerais w Brazylii mogą ulegać istotnym zmianom. Jednocześnie wysokie, 50% cła na import brazylijskiej kawy do USA wpływa na strukturę rynku. Gdyby w przyszłości doszło do jakichkolwiek, 'dużych' zmian w umowie handlowej USA z Brazylią, w ramach której objęto by kawę niższą taryfą celną, lub całkowicie ją zniosło, niewykluczony jest duży potencjał spadkowy. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

